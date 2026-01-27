【閉ざされた真実に、光を灯せ。】『葬送師と貴族探偵 1』が2026年1月27日（火）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン』で連載中の漫画『葬送師と貴族探偵 1』（漫画：狭間津式、原作：水無月せん、キャラクター原案：双葉はづき）を2026年1月27日（火）に発売いたします。
閉ざされた真実に、光を灯せ。
『葬送師と貴族探偵 1』
漫画：狭間津式 原作：水無月せん キャラクター原案：双葉はづき
月刊コミックジーンで連載中の人気コミカライズ作品が単行本で登場！
◆あらすじ
北栄国に存在する、死者の魂を送る聖職──「葬送師」。
ある日、彼らの中でも「魂を呼び戻す」特別な力を持つ卓明（たくめい）のもとへ、有力貴族・青流（せいりゅう）から依頼が入る。
卓明は自らの出自にまつわる「とある目的」のため、協力することを決めるが、青流にも複雑な理由があって……？
年下傲慢貴族×お人よし葬送師が贈る
身分差バディの中華復魂ミステリ！
◆登場人物
周卓明（しゅう たくめい）
葬送屋で働く葬送師で、死者の魂を呼び戻す力を持つ。
困っている人を放っておけないお人よしな性格。
李青流（り せいりゅう）
政権を担う名門貴族・李氏本家の嫡男で19歳の若き御史。
華やかで整った顔立ちでまわりの者を魅了する。
◆特典情報
【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード
https://org.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3375376
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。
◆書誌情報
書名：葬送師と貴族探偵 1
漫画：狭間津式
原作：水無月せん
キャラクター原案：双葉はづき
発売日：2026年1月27日（火）
定価：814円（本体740円＋税）
判型：B6判
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-685568-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000465/)
◆原作情報
書名：葬送師と貴族探偵 死者は秘密を知っている
著者：水無月せん
イラスト：双葉はづき
発売日：2024年3月1日
定価：792円（本体720円＋税）
判型：文庫判
ページ数：272ページ
ISBN：978-4-04-114416-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000498/)
◆プロフィール
漫画：狭間津式（はざま つしき）
本作『葬送師と貴族探偵』が商業デビュー作。
ダイナミックなコマ割りで読者を魅了するパワーのある期待の新人。
X：https://x.com/hazama_tsushiki
◆関連情報
▼月刊コミックジーン 公式ホームページ
https://comic-gene.com/
▼月刊コミックジーン 公式X
https://x.com/comicgene