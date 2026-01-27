【閉ざされた真実に、光を灯せ。】『葬送師と貴族探偵　1』が2026年1月27日（火）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン』で連載中の漫画『葬送師と貴族探偵 1』（漫画：狭間津式、原作：水無月せん、キャラクター原案：双葉はづき）を2026年1月27日（火）に発売いたします。

閉ざされた真実に、光を灯せ。

『葬送師と貴族探偵 1』

漫画：狭間津式 原作：水無月せん キャラクター原案：双葉はづき

月刊コミックジーンで連載中の人気コミカライズ作品が単行本で登場！

◆あらすじ

北栄国に存在する、死者の魂を送る聖職──「葬送師」。

ある日、彼らの中でも「魂を呼び戻す」特別な力を持つ卓明（たくめい）のもとへ、有力貴族・青流（せいりゅう）から依頼が入る。

卓明は自らの出自にまつわる「とある目的」のため、協力することを決めるが、青流にも複雑な理由があって……？

年下傲慢貴族×お人よし葬送師が贈る

身分差バディの中華復魂ミステリ！

◆登場人物

周卓明（しゅう たくめい）

葬送屋で働く葬送師で、死者の魂を呼び戻す力を持つ。

困っている人を放っておけないお人よしな性格。

李青流（り せいりゅう）

政権を担う名門貴族・李氏本家の嫡男で19歳の若き御史。

華やかで整った顔立ちでまわりの者を魅了する。

◆特典情報

【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード

https://org.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3375376

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

◆書誌情報

書名：葬送師と貴族探偵 1

漫画：狭間津式

原作：水無月せん

キャラクター原案：双葉はづき

発売日：2026年1月27日（火）

定価：814円（本体740円＋税）

判型：B6判

ページ数：164ページ

ISBN：978-4-04-685568-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000465/)

◆原作情報

書名：葬送師と貴族探偵 死者は秘密を知っている

著者：水無月せん

イラスト：双葉はづき

発売日：2024年3月1日

定価：792円（本体720円＋税）

判型：文庫判

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-04-114416-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000498/)

◆プロフィール

漫画：狭間津式（はざま つしき）

本作『葬送師と貴族探偵』が商業デビュー作。

ダイナミックなコマ割りで読者を魅了するパワーのある期待の新人。

X：https://x.com/hazama_tsushiki

◆関連情報

▼月刊コミックジーン 公式ホームページ

https://comic-gene.com/

▼月刊コミックジーン 公式X

https://x.com/comicgene