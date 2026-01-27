【閉ざされた真実に、光を灯せ。】『葬送師と貴族探偵　1』が2026年1月27日（火）に発売！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン』で連載中の漫画『葬送師と貴族探偵　1』（漫画：狭間津式、原作：水無月せん、キャラクター原案：双葉はづき）を2026年1月27日（火）に発売いたします。




閉ざされた真実に、光を灯せ。

『葬送師と貴族探偵　1』


漫画：狭間津式　原作：水無月せん　キャラクター原案：双葉はづき



月刊コミックジーンで連載中の人気コミカライズ作品が単行本で登場！



◆あらすじ


北栄国に存在する、死者の魂を送る聖職──「葬送師」。


ある日、彼らの中でも「魂を呼び戻す」特別な力を持つ卓明（たくめい）のもとへ、有力貴族・青流（せいりゅう）から依頼が入る。


卓明は自らの出自にまつわる「とある目的」のため、協力することを決めるが、青流にも複雑な理由があって……？



年下傲慢貴族×お人よし葬送師が贈る


身分差バディの中華復魂ミステリ！



























◆登場人物



周卓明（しゅう たくめい）


葬送屋で働く葬送師で、死者の魂を呼び戻す力を持つ。


困っている人を放っておけないお人よしな性格。






李青流（り せいりゅう）


政権を担う名門貴族・李氏本家の嫡男で19歳の若き御史。


華やかで整った顔立ちでまわりの者を魅了する。





◆特典情報


【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード


https://org.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3375376




◆書誌情報



書名：葬送師と貴族探偵　1


漫画：狭間津式


原作：水無月せん


キャラクター原案：双葉はづき


発売日：2026年1月27日（火）


定価：814円（本体740円＋税）


判型：B6判


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-685568-8


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000465/)





◆原作情報



書名：葬送師と貴族探偵 死者は秘密を知っている


著者：水無月せん


イラスト：双葉はづき


発売日：2024年3月1日


定価：792円（本体720円＋税）


判型：文庫判


ページ数：272ページ


ISBN：978-4-04-114416-9


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000498/)





◆プロフィール


漫画：狭間津式（はざま つしき）


本作『葬送師と貴族探偵』が商業デビュー作。


ダイナミックなコマ割りで読者を魅了するパワーのある期待の新人。


X：https://x.com/hazama_tsushiki



◆関連情報


▼月刊コミックジーン 公式ホームページ


https://comic-gene.com/



▼月刊コミックジーン 公式X


https://x.com/comicgene