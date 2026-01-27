内定辞退が止まらない時代に、最後に選ばれる企業とは？--ホワイト企業が実践する「内定承諾率UP戦略」を解説する無料ウェビナー開催

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）は、

2026年1月25日（木）13:00～14:00に、採用担当者・経営者向け無料ウェビナー

『採用難時代に“最後に選ばれる会社”になる「内定承諾率」を高める採用設計の実践戦略』を開催いたします。

内定辞退は“個別の問題”ではない――候補者の意思決定に寄り添う設計とは

「面接の手応えは良かったのに、辞退された」

「内定を出しても承諾率が上がらない」

こうした声は、近年多くの企業で共通の課題となっています。

本ウェビナーでは、候補者の意思決定プロセスを「構造的に」整理し、なぜ最後の一歩で辞退されるのか、企業はどこで取りこぼしているのかを明らかにします。

単に「条件」や「雰囲気」で選ばれるのではなく、

候補者が“安心して入社を決められる状態”をいかに作るか。

採用の最終局面における情報設計・信頼形成・タイミングの工夫を解説します。

採用の決め手は、「伝え方」ではなく「伝える設計」にある

本ウェビナーのポイントは、「伝え方」だけでなく、“何を、いつ、どのように、なぜ伝えるか”を採用戦略として設計するという考え方にあります。

候補者は、企業からの発信内容だけでなく、

・ 他社との比較

・不安の有無

・社内の雰囲気

・第三者評価や社員の声

など、複数の視点をもとに意思決定を行います。

本ウェビナーでは、それらの“決断を支える要素”を可視化し、内定承諾に向けて企業側が取るべき戦略的アプローチを、実例とともに紹介します。

実践事例で読み解く、“ホワイト企業に選ばれる理由”

内定承諾率の高いホワイト企業では、採用活動を単なる募集業務としてではなく、候補者との信頼関係構築プロセスと捉えています。

本ウェビナーでは、実際にホワイト企業認定を取得している企業が行っている

・選考過程での情報の出し方

・社員との接点設計

・内定後のフォローアップ内容

・第三者評価（ホワイト企業認定）の活用方法

といった施策を紹介しながら、「最後のひと押し」としての採用設計のあり方を解説します。

無料セミナーの詳細 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/20260219seminar/

開催概要

＜セミナータイトル＞

採用難時代に“最後に選ばれる会社”になる「内定承諾率」を高める採用設計の実践戦略

開催日時：2026年2月19日（木）13：00～13：45

開催場所：Zoom（お顔を映すことなくお気軽にご参加いただけます）

参加費用：無料

対象：ホワイト企業認定の導入をご検討中の企業様（未取得企業様）

登壇者情報

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）理事 長谷川 颯汰

関西大学社会学部 社会システムデザイン専攻卒。一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）にて、ホワイト企業認定の法人向け営業・導入支援を担当。

新規提案から既存企業の活用支援まで一気通貫で伴走し、採用広報や定着課題の整理、施策設計・運用に携わる。企業の「採用成果につながる情報発信」と「社内外への信頼形成」を軸に、認定制度の活用方法を支援している。

このような方におすすめです！

・ 面接の手応えはあるのに、内定辞退が続いている方

・ 内定を出した後、候補者に「何を伝えるべきか」整理できていない方

・ 条件や待遇だけでは「最後に選ばれない」と感じている方

・ ホワイト企業認定の導入を検討しているが、具体的な活用イメージを持ちたい方

候補者が「この会社に入社したい」と思う理由は、給与や福利厚生だけではありません。

情報の“出し方”と“出す順番”、そして何より「信頼できる会社かどうか」が、最終的な意思決定を左右します。

今回のウェビナーを通じて、採用担当者が持つべき“設計者の視点”をぜひ体感してください。

お申し込みはこちらから :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar-entry/?seminar-name=%E3%80%8C%E5%86%85%E5%AE%9A%E6%89%BF%E8%AB%BE%E7%8E%87%E3%80%8D%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%88%A6%E7%95%A5%EF%BC%88%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%89&seminar-date=2026%E5%B9%B42%E6%9C%8819%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%9C%A8%EF%BC%8913%3A00%E3%80%9C13%3A45&seminar-place=Zoom&seminar-fee=%E7%84%A1%E6%96%99

ホワイト財団とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

ホワイト財団（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）は、企業の取り組みを『ホワイト企業認定』によって評価・表彰する組織です。認定基準に基づき、社員がそのご家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。

働くすべての人が個性と特徴を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を推進し、「はたらく」が楽しい社会を実現することを目指しています。

ホワイト企業認定とは

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目にわけ、取り組み有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年1月時点で累計634社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満５丁目６－４ SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団HP：https://jws-japan.or.jp/

お問い合わせ ：https://jws-japan.or.jp/white-nintei/

セミナー情報 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/