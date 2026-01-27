日々の食事を楽しむヒントが満載『unoのしあわせごはんカタログ』2026年1月27日発売

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『unoのしあわせごはんカタログ』（著：uno）を2026年1月27日（火）に発売しました。







「おいしいってしあわせだ---」

SNS総フォロワー数12万人超のunoさんによる、日々のごはんを楽しむためのヒントが1冊になりました。

料理をお気に入りのうつわによそったり、こだわりの調味料を使ったり……
そんなちょっとしたことで毎日のごはんはしあわせになります。

うつわと料理の合わせ方や、季節の食材を使ったレシピ、生活の質を上げてくれる調理器具やおすすめの食品も紹介。
すぐに真似できて、いつもの食事をわくわくするようなひとときに変えるアイデアが満載です。





【CONTENTS】
Chapter１．おうちごはんを楽しむ
うつわと楽しむごはん／フルーツを楽しむサラダとおつまみ／簡単パスタレシピ

Chapter２．うつわと道具
ときめくグラス４選／和食にぴったりのお皿／おうち時間を充実させるコーヒー用品

Chapter3．おすすめグルメセレクション
KALDI COFFEE FARMのおすすめ商品10選／無印良品のおすすめ商品10選／やみつき！　旨辛調味料

Chapter4．お酒とおつまみ
おもてなしにぴったり スパークリングワインのおつまみ／ビールが止まらない！　やみつきおつまみ／スイーツ感覚で味わえる デザートワイン

Chapter5．おやつ時間
I love chocolate!／チョコミントマニア／自分を労わるご褒美おやつ

Chapter6．行きつけのごはん屋さん
四川料理 京華樓 本館／GOOD CHEESE GOOD PIZZA自由が丘／キル フェ ボン

etc.





■書籍情報

『unoのしあわせごはんカタログ』


著者：uno


発売日：2026年1月27日


価格：1,760円（税込）


ISBN：978-4-8470-7610-7


発行：ワニブックス


■著者プロフィール

uno
手書きの文字と柔らかい雰囲気のイラストで日々の幸せをSNSに投稿。イラストや絵日記形式で食について綴っている。せいろの使い方やおしゃれなレシピが人気を集め、現在総フォロワー数は12万人を超える（2025年12月現在）。
X @_unobox_
Instagram @unobox