「食べる」で地域の自然と繋がる。NOYAMAが贈る“絵本のような缶詰”「ちきゅうジビエ」が誕生！第一弾は、北海道むかわ町のエゾジカ。2026年1月27日（シカの日）よりMakuakeで販売開始。

三菱自動車工業株式会社と株式会社博報堂が設立した株式会社NOYAMA(本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 哲宜)は、北海道むかわ町で活動するハンター・本川氏の協力のもと、エゾシカを用いたジビエ缶詰「ちきゅうジビエ」を応援購入サービス「Makuake」にて、2026年1月27日(火)より販売開始します。（※毎月第四火曜日は「シカの日」）

Makuake URL：https://www.makuake.com/project/noyama/

■商品開発の背景

株式会社NOYAMAは「自然と生きる力を、取り戻す」というコンセプトのもと、気軽に自然に触れ合える体験づくりを通して、人々に野生の知恵を授け、冒険心を育み、心豊かな人生をサポートする活動を展開しています。

本商品も、このコンセプトをさらに広げる試みのひとつです。この地球に生息する野生動物たちの命を、美味しくいただく体験を通して、地域の自然や動物について考えるきっかけをつくりたいという想いから生まれました。開発にあたっては、「アウトドアでも食べられる」「非常食にもなる」「日常の食卓にも合う」そんな使い勝手の良い商品を目指しました。野山を駆け回った動物のエネルギーを取り入れることで、身も心も元気になり、日々の生活に活力が湧いてきます。第一弾の「北海道むかわ町のエゾジカ」を皮切りに、今後は日本の様々な地域や動物にスポットを当てたシリーズ展開を予定しています。

■商品紹介

２種類の味をセットでご用意しています。いずれもそのまま食べてもおいしいことを前提にしながら、アウトドアでアレンジ料理としても活躍できるよう開発しました。

１.鹿肉のやわらかアヒージョ

オリーブオイルと、にんにくで仕上げた鹿肉のアヒージョ。やわらかな鹿肉の旨味に、ローズマリーとスパイスの香りがひろがります。シンプルな味わいで、そのままでもパンにつけても美味しく召し上がれます。

２.鹿肉の南仏風 トマト煮込み

鹿肉をトマトと豆、香味野菜で煮込んだ南仏風のトマト煮。香味野菜の香りと、トマトの酸味、ピリッとした辛みが、やわらかな鹿肉の旨味を引き立てます。心も身体も温まる、王道の味。

■商品パッケージについて

本商品のパッケージデザインは、おいしい鹿肉を届けることにとどまらず、食を通じて動物や自然について考えるきっかけを提供したいと考えています。そこで単なる食品パッケージではなく、物語性を持った絵本のような缶詰という表現を採用しました。

商品名である「ちきゅうジビエ」には、地球から恵みを受け取る存在としての人間の立場を見つめ直し、同時に地球に生きる生き物について考えるきっかけを作りたいという想いを込めています。

缶のイラストを手掛けたのは、画家・絵本作家のミロコマチコ氏。生命の力強さとやさしさを併せ持つ表現によって、鹿が生きる世界を描き、本商品の背景にある自然との関係性を伝えています。

ミロコマチコさんコメント：私たちの明日につながっていく命。お肉を食べるいきものとして、大切な地球の循環の中で生きていきたい。「ちきゅうジビエ」が体の中を駆け回ってくれる日を楽しみにしています。

■ハンター本川氏について

本商品に鹿肉の提供をしていただいているのは、北海道むかわ町で狩猟および鹿肉の処理・加工販売を行う「むかわのジビエ」代表、ハンターの本川 哲代氏です。

本川氏は、狩猟者として鹿を捕獲するだけでなく、自ら鹿肉処理場を設立し、解体・処理まで一貫して行うという体制を築いてきました。捕獲から処理、加工、販売に至るまでを行い、命に敬意を払いながら、品質の高い鹿肉を安定して届けることを可能にしています。

鹿に過度なストレスを与えない捕獲方法と、迅速かつ丁寧な血抜き・解体を徹底することで、臭みが少なく、きめ細かい肉質を実現しており、その姿勢は「おいしく食べるための狩り」を体現するものです。野生動物を単なる「駆除の対象」としてではなく、食べるところまでを含めて命と向き合う本川氏の姿勢に共感し、本商品では本川氏が手がける鹿肉を使用することを決定しました。

■販売内容・購入方法

お試し応援セット(2缶) \3,900

各味１缶ずつ合計２缶のセット

お試し応援セット(4缶) \7,200

各味2缶ずつ合計4缶のセット

定番満足セット(8缶) \13,200

各味4缶ずつ合計8缶のセット

満喫セット(16缶) \24,000

各味8缶ずつ合計16缶のセット

2026年1月27日(火)～3月30日(月)まで

商品の発送は2026年4月より順次行います。

※ご購入に関する注意事項

本商品は、応援購入サービス「Makuake」においてAll-or-Nothing（オール・オア・ナッシング）方式で実施します。設定した目標金額に達しなかった場合、プロジェクトは実施されず、ご支援（ご購入）いただいた金額は全額返金されます。なお、返金手続きはMakuakeの規定に基づき行われます。

■株式会社NOYAMAについて

社名：株式会社NOYAMA

事業開始：2024年7月

代表取締役社長：松本 哲宜

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 29F

株主：三菱自動車工業株式会社・株式会社博報堂

主な事業内容：アウトドア関連のプラットフォームサービス事業

URL： https://noyama-outdoor.com

■お問い合わせ先

info@noyama-outdoor.com