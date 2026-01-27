アクル、貝印株式会社が運営するECサイト「KAIストア」に不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始

株式会社アクル

クレジットカード決済などの不正利用対策ソリューションを提供する株式会社アクル（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 修、以下「アクル」）は、貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：遠藤 浩彰、以下「貝印」）が運営するKAIストアへの不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始しました。

■ASUKA提供開始の背景と概要

近年、クレジットカードの不正利用による被害が増加傾向にあります。日本クレジット協会の発表によると、2024年のクレジットカード不正利用被害金額は513億円に達しました。*1

こうした背景を受け、経済産業省は2025年3月に「クレジットカード・セキュリティガイドライン」*2を公表し、ECサイトを運営するカード加盟店に対して、適切なセキュリティ対策の実施を求めています。

カード加盟店は「安全な購入体験」を守るため、取引のあらゆる段階に対応可能なセキュリティを備え、単なる対処ではなく予防の観点から不正対策を構築する必要があります。

KAIストアではECサイトのリプレイスを機に、これまで利用していた不正検知サービスの見直しを行い、セキュリティの強化、運用工数の改善、顧客の購買体験の更なる向上を目指し、クレジットカード不正検知・認証システム「ASUKA」を導入しました。

「ASUKA」は、取引情報や属性情報などをもとに、不正使用の兆候をリアルタイムで検知し、カード認証を自動で行う高度なセキュリティシステムです。

今後、アクルは貝印と連携しながら、不正利用のリスク低減に貢献し、安心・安全なECサイトの実現を支援してまいります。

*1 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の発生状況」より

URL: https://www.j-credit.or.jp/download/news20250307_a1.pdf

*2 経済産業省「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】 2025年3月

URL: https://www.j-credit.or.jp/security/pdf/Creditcardsecurityguidelines_6.0_published.pdf

■貝印について

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

■「ASUKA」について

クレジットカード業界において必須とされる、クレジットマスター・大量アタック対策、第三者不正利用対策としての属性行動分析・不正配送先住所との照合、EMV 3-Dセキュアの本人認証サービスなど、総合的なセキュリティ対策を実現できるサービスです。

物販ECをはじめ、旅行商材、サービス商材など45,000サイト以上のカード加盟店に導入されています。

ASUKAのサービス詳細はこちら▼

https://akuru-inc.com/service/asuka/

資料請求はこちらから▼

https://akuru-inc.com/download/pamphlet/

▪️会社概要

会社名 貝印株式会社

本社所在地 東京都千代田区岩本町3－9－5

代表取締役社長 遠藤浩彰

事業内容 刃物、ビューティーケア用品、家庭用品、製菓用品等の製造、販売

URL https://www.kai-group.com/store/

会社名 株式会社アクル

本社所在地 東京都港区三田2－7－13

代表取締役社長 近藤修

事業内容 クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証、集客支援サービス他

URL https://akuru-inc.com/