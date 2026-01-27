【ウェビナー】2/26（木）【セキュリティ担当者必見】復旧失敗率74％の現実から学ぶ最新バックアップ戦略～従来型では防げないランサム対策を解説～
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年2月26日（木）『【セキュリティ担当者必見】復旧失敗率74％の現実から学ぶ最新バックアップ戦略～従来型では防げないランサム対策を解説～』セミナーを開催します。
日 時：2026年2月26日（木） 15：00～15：30
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
参加費：無料
定 員：50名
対 象：・バックアップから“確実に戻せる”仕組みを整えたい方
・サイバー攻撃時の復旧時間（RTO）を短縮したい方
・安全な復旧対象の判断に課題を感じている方
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/backup
＜内容＞
企業のバックアップ取得率は89%に達する一方で、74%が復旧に失敗──警察庁の調査が示すこの現実は、従来型バックアップの限界を浮き彫りにしています。
特にID管理領域が狙われる中、バックアップは“最後の砦”ではなく、最初の復旧手段として再設計する必要があります。
本セミナーでは、復旧失敗率の背景にある課題を紐解きながら、従来型では防げないランサム対策に効く最新バックアップ戦略を解説。
ランサムウェア被害から安全かつ迅速に復旧するための設計ポイントや、被害範囲・復旧対象を正確に特定するための方法など、具体的にご紹介します。
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/backup