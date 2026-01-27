【2/4開催】「中国人観光客は戻っていない」という誤解。データと現場から読み解く、2026年インバウンド売上最大化の設計図

C Channel株式会社

「最近、中国人観光客の客足が鈍っているように感じる」

そんな現場の肌感覚を、そのままにしていませんか。

訪日外国人観光客数は回復基調にある一方で、昨今の日中関係などを背景に、東京の百貨店やドラッグストアなどの現場では、中国人観光客の客足や購買行動に変化を感じる声も聞かれています。

C Channel株式会社の中国現地法人C Channel上海は、株式会社サイバーエージェント インバウンド事業本部と共同で、中国インバウンドの最新動向と今後の回復シナリオをテーマにした無料ウェビナー「中国インバウンド最前線～旅マエから旅アトを売上につなぐ設計とは～」を、2026年2月4日（水）に開催いたします。

本ウェビナーでは、こうした報道や市場環境の変化も踏まえながら、中国人旅行者は本当に減っているのか、そして各事業者はいま何を準備すべきかを読み解きます。

【 開催の背景：現場の「違和感」を「確信」に変える】

「以前より中国人観光客を見かけなくなった」「免税売上が伸び悩んでいる」 。美容・小売業界の現場から、そんな声が漏れ聞こえています。しかし、それは「衰退」ではなく「変化」かもしれません。2026年、中国インバウンドは一律の「爆買い」から、よりパーソナライズされた「目的買い」へと構造が変化しています。

本ウェビナーでは、サイバーエージェントの戦略的視点と、C Channel上海が持つ現地トレンドを掛け合わせ、感覚値ではない「事実」に基づいた攻略法を公開します。

【このような方におすすめ】

【ウェビナーで扱う内容】

- 中国施策を継続すべきか、縮小すべきか迷っている経営・マーケティング担当者- REDやWeChatを運用しているが、実売上に繋がっている実感が持てない方- 最新の「旅マエ（SNS認知）から旅アト（リピート）」の成功サイクルを知りたい方

本セミナーでは、中国人旅行者の行動を、

- 旅マエ- 旅ナカ- 旅アト

という3つのフェーズに分け、認知獲得から購買、リピートまでを分断させずに売上につなげる設計を解説します。

具体的には、

- 中国インバウンドを取り巻く最新動向と回復の見通し- 中国で利用されている主要プラットフォームの現在地（RED／WeChat など）- 旅マエ/旅ナカ/旅アトの接点設計- 回復局面で差がつく企業が、いま仕込んでいること- RED（小紅書）を中心とした、中国SNSにおける最新動向と活用事例

などを、実例を交えながら紹介します。

【共催の強み】

中国市場におけるデジタル／プラットフォーム活用の知見を持つ株式会社サイバーエージェントと、

中国・上海を拠点に、美容・SNS領域で現地の生活者の声に向き合ってきたC Channel上海が共同で登壇。日本と中国、両方の視点から、「いま起きていること」と「これから起きること」を立体的に解説します。

【開催概要】

イベント名：中国インバウンド最前線

～旅マエから旅アトを売上につなぐ設計とは～

開催日時：2026年2月4日（水）14:00～15:00

参加費：無料

定員：500名

申込方法：以下のページよりお申し込みください。

https://adai.co.jp/webinars/event-20260204/?utm_source=email&utm_medium=mail&utm_campaign=cc(https://adai.co.jp/webinars/event-20260204/?utm_source=email&utm_medium=mail&utm_campaign=cc)

