『ディズニー ツイステッドワンダーランド』魔法石をイメージしたカラーストーンが輝くマジカルペンをモチーフにしたリング（指輪）が再登場2月25日（水）まで予約受付

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する「マジカルペン」をモチーフにしたリング（指輪）を再販売いたします。2026年1月27日（火）～2月25日（水）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて予約受け付けを行います。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する「マジカルペン」をモチーフに丁寧にデザインしたリング（指輪）です。オーバルカットのストーンが手元を華やかに演出します。

サンプル展示詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_1_25d7d75e2700d28d707e9256e3807795.jpg?v=202601271151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_2_3ac03c92d7867a19ef48bc6e4734f818.jpg?v=202601271151 ]シルバー925刻印イメージ（「リドル・ローズハート」モデル）着用イメージ刻印一覧K18イエローゴールド[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_3_42704061e026a9077ae4e94137d39c83.jpg?v=202601271151 ]シルバー925刻印イメージ（「レオナ・キングスカラー」モデル）刻印一覧K18イエローゴールド[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_4_6c12b3b28288ab4296677cc9bd4afc20.jpg?v=202601271151 ]シルバー925刻印イメージ（「アズール・アーシェングロット」モデル）刻印一覧K18イエローゴールド[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_5_a135144491df6202e9198e42b562f70b.jpg?v=202601271151 ]シルバー925刻印イメージ（「カリム・アルアジーム」モデル）刻印一覧K18イエローゴールド[表6: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_6_118b71de4080c3db2d8701c7a25332c7.jpg?v=202601271151 ]シルバー925刻印イメージ（「ヴィル・シェーンハイト」モデル）刻印一覧K18イエローゴールド[表7: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_7_0a5e83f01e2fa8e9cae68ad0666786ec.jpg?v=202601271151 ]シルバー925刻印イメージ（「イデア・シュラウド」モデル）刻印一覧K18イエローゴールド[表8: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_8_a328902de44a10d4df55a0e3ddc540db.jpg?v=202601271151 ]シルバー925刻印イメージ（「マレウス・ドラコニア」モデル）刻印一覧K18イエローゴールド

予約期間中、直営店にてサンプルの展示を行います。リングのサイズ計測なども承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

尚、展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』とは

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/884_9_1628687864ea654cbdd70b27f0d2bd49.jpg?v=202601271151 ]

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。

◆公式サイト：https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/twst_jp

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

