株式会社シーエスエス、2026年2月で創業50周年ー50周年を迎えるにあたり、記念ロゴを策定ー

住友生命保険相互会社の 100％子会社である、株式会社シーエスエス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：泉 裕章、以下 CSS）は、2026年2月16日に創業50周年を迎えるにあたり、記念すべき節目を象徴する50周年ロゴを策定いたしましたので、お知らせいたします。

■50周年ロゴ策定の背景

CSSは1975年の創業以来、口座振替・代金回収・集金代行サービスを中核とする収納代行専門企業として、お客さまとの信頼関係を築きながら成長してまいりました。創業50周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまでの50年間への感謝と、次の50年に向けた新たな挑戦の決意を表現する周年ロゴを制作いたしました。

■全社員参加による民主的な選定プロセス

今回の50周年ロゴは、３つのデザイン案の中から全社員による投票を実施し、最も支持を集めたデザインを採用いたしました。さらに、社員からの要望を反映したブラッシュアップを行いました。完成までのプロセスに民主的な意思決定を導入したことは、当社の価値観を体現するものです。

■デザインコンセプト/ロゴに込めた思い

CSSのロゴマークを組み合わせて「50」に見立てることで、お客さまとともに築き上げてきた50年間の歴史と、積み上げてきた信頼を表現しています。

色には、CSSロゴの旧カラーと住友生命のブランドカラー（朱色）を使用することで、過去50年間への「感謝」と、これからの50年に新たなマインドで向かっていく「挑戦」の両方をデザインに落とし込みました。併せて「Since 1976」の「S」の部分をCSSの「S」に変更することで、CSSのアイデンティティを強調しています。

創立50周年ロゴ

■今後の展開

この50周年ロゴは、2026年2月16日の創業記念日以降、当社の各種ツールや社内コミュニケーションに順次反映/利用してまいります。CSSは、創業50周年を新たなスタートラインと位置づけ、「信頼を礎に、社会とお客さまの未来に寄り添うビジネスパートナー」として、より一層の価値提供に努めてまいります。

シーエスエスについて

口座振替を中心とした収納代行サービス、お客さまの希望するタイミング・手段で決済できるサービスプラットフォーム TREE PAYMENT(*)（ツリーペイメント）を中心に、国内の様々な業界/企業に口座振替・代金回収・集金代行、決済サービスを提供しています。住友生命保険相互会社の100％子会社として、50年にわたり培ってきた信頼と安定感でMISSIONである「信頼を礎に、社会とお客さまの未来に寄り添うビジネスパートナー」の実現を目指してまいります。

