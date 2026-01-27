【2月10日/ハイブリッド開催】スマートELISAで実現する迅速・高感度検査

概要

「限られた時間と自由な場所で、医療レベルの検査を」―そのニーズに、スマートELISAがいよいよ実用段階に入っています。スマートELISAは、マイクロ流路とスマートフォンを組み合わせた“装置レス免疫測定”で、滴下後わずか15分で定量結果を取得。試薬を垂らすだけで、これまで数時間かかっていた検査を現場で完了できる、新しいオンサイト診断プラットフォームです。大規模検査センター・専門研究員・大型装置を前提としてきた従来ELISAとは異なり、



・デバイス不要（チップ＋スマホのみ）


・誰でも同じ操作性


・低コスト試験運用


・サプライ連携・OEM展開が容易



という特長から、医療＆ヘルスケアDX、食品検査、バイオ医薬QC、環境社会安全、ビューティ＆ウエルネス検査まで、幅広い市場で導入検討が進んでいます。本ウェビナーでは、産総研が開発を進めるコア技術に加え、ニッポー株式会社との量産・事業化連携を初公開。「自社製品にスマートELISAを組み込みたい」「新しい検査サービスを立ち上げたい」「国内外向け迅速検査モデルを構築したい」といった皆様に、導入スキーム・共同開発モデル・OEM可能範囲など、具体的なビジネス活用の可能性を提示します。オンサイト検査の新規事業・国際展開・差別化技術をお探しの皆さま、次の収益モデルの機会となる本技術にぜひご注目ください。


＜こんな方におすすめ＞
・オーダーメイド医療/郵送検査/簡易検査に関心のある方


・ペット/家畜 診断 に関心のある方


・ヘルスケア（非医療）に関心のある方


・美容/エステに関心のある方


・フィットネスに関心のある方


・検査機器領域での新規事業を模索されている方


・新規事業シーズを模索されている方



開催概要

日時：
2026年2月10日(火曜日)15時00分～17時00分


※終了時刻は多少前後する可能性があります。


開催形式：会場＋オンラインによるハイブリット式（視聴はブラウザから可能です）


※オンライン参加の方は16時30分にて終了となります。


※現地参加の方は、プログラム終了後に実機デモおよび情報交換会を17時00分まで開催予定です。


参加費：無料
会 場：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 4階 産総研・関経連うめきたサイト


＜問い合わせ事務局＞
AIST Solutions イベント運営担当
E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp

