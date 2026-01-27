【2月10日/ハイブリッド開催】スマートELISAで実現する迅速・高感度検査

概要

株式会社AIST Solutions

「限られた時間と自由な場所で、医療レベルの検査を」―そのニーズに、スマートELISAがいよいよ実用段階に入っています。スマートELISAは、マイクロ流路とスマートフォンを組み合わせた“装置レス免疫測定”で、滴下後わずか15分で定量結果を取得。試薬を垂らすだけで、これまで数時間かかっていた検査を現場で完了できる、新しいオンサイト診断プラットフォームです。大規模検査センター・専門研究員・大型装置を前提としてきた従来ELISAとは異なり、



・デバイス不要（チップ＋スマホのみ）

・誰でも同じ操作性

・低コスト試験運用

・サプライ連携・OEM展開が容易

という特長から、医療＆ヘルスケアDX、食品検査、バイオ医薬QC、環境社会安全、ビューティ＆ウエルネス検査まで、幅広い市場で導入検討が進んでいます。本ウェビナーでは、産総研が開発を進めるコア技術に加え、ニッポー株式会社との量産・事業化連携を初公開。「自社製品にスマートELISAを組み込みたい」「新しい検査サービスを立ち上げたい」「国内外向け迅速検査モデルを構築したい」といった皆様に、導入スキーム・共同開発モデル・OEM可能範囲など、具体的なビジネス活用の可能性を提示します。オンサイト検査の新規事業・国際展開・差別化技術をお探しの皆さま、次の収益モデルの機会となる本技術にぜひご注目ください。

＜こんな方におすすめ＞

・オーダーメイド医療/郵送検査/簡易検査に関心のある方

・ペット/家畜 診断 に関心のある方

・ヘルスケア（非医療）に関心のある方

・美容/エステに関心のある方

・フィットネスに関心のある方

・検査機器領域での新規事業を模索されている方

・新規事業シーズを模索されている方

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/symposium_20260210.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=symposium_20260210

日時：

2026年2月10日(火曜日)15時00分～17時00分

※終了時刻は多少前後する可能性があります。

開催形式：会場＋オンラインによるハイブリット式（視聴はブラウザから可能です）

※オンライン参加の方は16時30分にて終了となります。

※現地参加の方は、プログラム終了後に実機デモおよび情報交換会を17時00分まで開催予定です。

参加費：無料

会 場：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 4階 産総研・関経連うめきたサイト

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions イベント運営担当

E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp



AIST Solutionsでは今後も多彩なテーマでウェビナーを開催予定です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。



