¡ÚTV¥É¥é¥Þ²½¸æÎé¡ª¡Û ÀµÈ¿ÂÐ¥Ð¥Ç¥£¤¬²ø»ö·ï¤ËÄ©¤à°ÛÇ½ÎÏ¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª ¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡¡01¡Ù2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸ー¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡¡01¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§¥Þ¥­¥Þ¥è¡¢¸¶ºî¡§ÌÚºê¤Á¤¢¤­¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÈøÊýÉÙÀ¸¡Ë¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£




ÀµÈ¿ÂÐ¥Ð¥Ç¥£¤¬²ø»ö·ï¤ËÄ©¤à°ÛÇ½ÎÏ¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª

¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡¡01¡Ù


Ì¡²è¡§¥Þ¥­¥Þ¥è¡¡¸¶ºî¡§ÌÚºê¤Á¤¢¤­¡¡¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÈøÊýÉÙÀ¸



·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸ー¥ó¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤¬Ã±¹ÔËÜ¤ÇÅÐ¾ì¡ª



¢¡¤¢¤é¤¹¤¸


ÀÝ¼è¤·¤¿¼Ô¤Ë°ÛÇ½ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿··¿¥É¥é¥Ã¥°¡ÈDOPE¡É¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¶áÌ¤ÍèÆüËÜ¡£


ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¿ÍËãÌô¼èÄù´±¡¦ºÍÌÚÍ¥¿Í¡Ê¤µ¤¤¤­ ¤æ¤¦¤È¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¡¢


DOPE¤¬¤é¤ß¤Î»ö·ïÀìÌç¤Î¶ËÈëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡ÈËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡É¤ØÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£


¤½¤·¤Æ¾ï¼±¤Ï¤º¤ì¤Î¶µ°é·¸¡¦¿ØÆâÅ´Ê¿¡Ê¤¸¤ó¤Ê¤¤ ¤Æ¤Ã¤Ú¤¤¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£


¤¹¤ë¤È¿ØÆâ¤Ï¡¢ºÍÌÚ¤Î½é¸½¾ì¤ÇÈÈ¿Í¤òÌµ»üÈá¤Ë·â¤Á»¦¤·¤Æ¨¡¨¡!?



²¶¤Ï¤³¤ÎÃË¤È


Ì¤Íè±Ê¹åÀäÂÐ¤Ë¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤
































¥«¥É¥³¥ß Âè1ÏÃ»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://comic-walker.com/detail/KC_006872_S?episodeType=first


¢¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª



ºÍÌÚÍ¥¿Í¡Ê¤µ¤¤¤­ ¤æ¤¦¤È¡Ë


¿·¿ÍËãÌô¼èÄù´±¡£Ì¤ÍèÍ½ÃÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀèÅ·À­¥Éー¥Ñー¡£


¶µ°é·¸¤Î¿ØÆâ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£






¿ØÆâÅ´Ê¿¡Ê¤¸¤ó¤Ê¤¤ ¤Æ¤Ã¤Ú¤¤¡Ë


½ÏÎý¤ÎËãÌô¼èÄù´±¤ÇºÍÌÚ¤Î¶µ°é·¸¡£¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿ÌÜ¤Î¤è¤µ¤ò»ý¤Ä¥Éー¥Ñー¡£


ÁÇ¹Ô¤Î°­¤µ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢Ëã¼è¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¡£





¢¡ÆÃÅµ¾ðÊó


¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§Ê£À½¥ß¥Ë¿§»æ


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3335261/





¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢¡½ñ»ï¾ðÊó


½ñÌ¾¡§DOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡¡01


Ì¡²è¡§¥Þ¥­¥Þ¥è


¸¶ºî¡§ÌÚºê¤Á¤¢¤­


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÈøÊýÉÙÀ¸


Äê²Á¡§847±ß¡ÊËÜÂÎ770±ß¡ÜÀÇ¡Ë


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë


È½·¿¡§B6È½


¥Úー¥¸¿ô¡§212¥Úー¥¸


ISBN¡§978-4-04-685379-0


È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA


KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000738/)



¢¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


Ì¡²è¡§¥Þ¥­¥Þ¥è


X¡§https://x.com/mk_44me


¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¥À¥éー¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡ÙÌ¡²è¡§¥Þ¥­¥Þ¥è¡¡¸¶ºî¡§GoRA¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ



¸¶ºî¡§ÌÚºê¤Á¤¢¤­


¡ØÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¥º¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA¡Ë2018Ç¯TV¥¢¥Ë¥á²½


¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¿KADOKAWA¡Ë2025Ç¯TV¥É¥é¥Þ²½



¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÈøÊýÉÙÀ¸


X¡§https://x.com/ExtraVirgin_OO



¢¡¸¶ºî¾®Àâ¥·¥êー¥º¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë´©¡ËÀä»¿È¯ÇäÃæ!!


¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡ÙKADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001577/)


¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý ¥¢¥Ê¥¶ー¡¦¥ô¥§¥Î¥à¡ÙKADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001585/)



¢¡´ØÏ¢¥Úー¥¸


·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸ー¥ó ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://comic-gene.com/


·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸ー¥ó ¸ø¼°X¡§https://x.com/comicgene