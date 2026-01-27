【コロプラ】ゲーム専用地図配信サービス「COLOPL Gaming Maps」を開発

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（本社：東京都港区、代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、以下「コロプラ」）は、位置情報ゲーム（以下、位置ゲー）の開発・運営で培ってきた技術・ノウハウをもとに、ゲーム開発に特化した地図配信サービス「COLOPL Gaming Maps（コロプラ ゲーミング マップス）」を開発したことをお知らせいたします。

COLOPL Gaming Mapsは、すでに開発中の新作位置ゲー2タイトルへの導入が決定しています。20年にわたる「位置ゲー」運営の知見を形にすることで、日常の移動がもっと楽しくなる新しいエンターテインメントの創出を加速させていきます。

■「COLOPL Gaming Maps」について

「COLOPL Gaming Maps」は、位置情報を活用したゲーム（以下「位置ゲー」）の開発・運営に必要な地図配信およびPOI（Point of Interest）管理機能を中核とし、位置ゲー開発に最適化して設計された地図配信サービスです。

一般的な地図配信サービスは、幅広い用途を前提とした多機能設計である一方、位置ゲー特有の仕様や運営要件への対応には、個別の開発や調整が必要となるケースが少なくありません。「COLOPL Gaming Maps」は、コロプラが自ら位置ゲーを長年開発・運営してきた経験をもとに、「位置ゲーに本当に必要な機能」を見極め、ゲーム企画の自由度と開発効率の両立を目指して設計されています。

また、各タイトルに応じて柔軟にアレンジできる設計とすることで、仕様の制約を最小限に抑え、新しいゲーム体験の創出を可能にします。

■開発の背景

デモ画面のキャプチャ

コロプラは、携帯電話で位置情報の取得が可能になった黎明期である2003年頃から、世界に先駆けて位置ゲーを開発しました。以降20年以上にわたり、位置ゲーの開発・運営を継続し、技術面・運用面の双方で独自の知見を蓄積してきました。

グローバル市場を見据えた位置ゲー開発においては、「開発・運用コストの最適化」「多様なゲーム仕様に対応できる柔軟性」「企画から実装までのスピード」といった要素が、これまで以上に重要となると考えています 。

こうした背景を受け、位置ゲーを祖業とするコロプラ自らが基盤となる地図配信サービスを内製することが、将来の競争力強化につながると捉え、「COLOPL Gaming Maps」の開発に至りました。

■新作位置ゲー2タイトルでの採用と期待される効果

現在開発中の新作位置ゲー2タイトルでは、いずれも「COLOPL Gaming Maps」を採用することが決定しています（※）。本サービスの導入により、開発面ではコスト削減と開発スピードの向上が見込まれるほか、内製ならではの柔軟な調整により、企画意図を反映した表現や仕様の実装が可能となります。

その結果、従来の枠にとらわれない新しい位置ゲーを提供できる環境が整い、ユーザーの体験価値向上につながると考えています。

コロプラは、「COLOPL Gaming Maps」を活用し、グローバル市場を見据えた位置ゲーにおける新体験の提供に取り組んでまいります。将来的には、AR／XR技術や商業施設、テーマパーク、イベント会場などのリアルな場との連携強化も視野に入れ、位置ゲーならではの体験価値の拡張を目指します。

※参考：IR資料「2025年9月期 決算説明会資料」p28

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3668/ir_material_for_fiscal_ym7/189997/00.pdf

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。