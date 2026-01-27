つみたて王子が導くインフレ下の最適解『投資の女神は弱者に微笑むNISAの制度設計に携わった私はインデックス礼賛に未来を見ない』

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、2026年１月27日（火）に『投資の女神は弱者に微笑む NISAの制度設計に携わった私はインデックス礼賛に未来を見ない』を刊行しました。

本書は「つみたて王子」の愛称で知られるNISAのキーマン・中野晴啓氏が、インフレ時代の最適な投資について著した一冊です。世の中にあふれる「インデックス礼賛」に対し、決して最高でも最適でもないことを解き明かすとともに、企業の本源的価値に基づいた投資こそ今後のあるべき形であり「生存戦略」と述べます。「資産運用立国」に舵を切った日本で生き抜くために、今何が必要なのか。ぜひご一読ください。

＜構成＞

はじめに

なかの日本成長ファンドの主な組入銘柄と組み入れ理由

１章 生きるための株式投資

２章 本源的価値を見抜く

３章 王道のフィロソフィー

４章 本物が選ぶベスト＆ブライテスト

５章 途上のＮＩＳＡ

６章 「資産運用立国」に乗り遅れるな

７章 投資と向き合う

おわりに

巻末付録 投資七則

＜書誌概要＞

【書名】『投資の女神は弱者に微笑む NISAの制度設計に携わった私はインデックス礼賛に未来を見ない』

【定価】1650円（10％税込）

【仕様】四六判並製（縦188×横128）、224ページ

【発売日】2026年1月27日（火）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

Amazon→ https://www.amazon.co.jp/dp/4533170684

