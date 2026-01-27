Kingston IronKey Keypad 200シリーズ、NIST FIPS 140-3 レベル3認証を取得

Kingston Technology International Limited

台北 - 1月27日, 2026 - メモリ製品およびテクノロジーソリューションの世界的リーダーであるKingston Technologyは本日、同社の受賞歴のある「Kingston IronKey Keypad 200シリーズ（KP200およびKP200C(https://www.kingston.com/jp/usb-flash-drives/ironkey-kp200-encrypted-usb-flash-drive)）」のハードウェア暗号化USBフラッシュドライブが、米国国立標準技術研究所（NIST） FIPS 140-3 レベル3認証(https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/5133)を取得したことを発表しました。本認証により、KP200シリーズは、すでに同水準のセキュリティ基準を満たしているIronKey D500Sと並び、Kingstonが堅牢かつ認証済みのデータ保護ソリューションを提供し続ける姿勢を、さらに強固なものとしています。

KP200シリーズは、OSに依存しないキーパッド搭載型ドライブで、標準的なWindows(R)、macOS(R)、Linux(R)、ChromeOS(TM)に加え、USB-AまたはUSB-C(R)接続により、iOSやAndroid(TM)端末でも使用可能です。これらのドライブは、医療機器、科学機器、産業機器など、USBインターフェースを備えた各種装置に対してソフトウェアのロード／アンロードを行う必要があるユーザーにとって、暗号化ストレージによる保護を実現する理想的なソリューションです。また、オペレーショナルテクノロジー（OT）インフラを扱う企業に向けて、NISTは新たなガイドラインSpecial Publication（SP）1334(https://csrc.nist.gov/pubs/sp/1334/ipd)において、USBドライブのセキュリティ強化を推奨しています。

Kingstonは次のように述べています。「NISTによるFIPS 140-3 レベル3認証の取得プロセスは、この10年以上で最も厳格かつ時間を要する取り組みでした。しかし、お客様に最適な製品ソリューションを提供するという当社の姿勢のもと、Kingstonは、事実上のグローバルデータセキュリティ標準である FIPS 140-3 レベル 3 に認証されたハードウェア暗号化 USB ドライブを、D500S(https://www.kingston.com/jp/usb-flash-drives/ironkey-d500s-encrypted)、KP200、KP200Cの3モデルで提供する世界初のサプライヤーとなりました。FIPS 140-3 レベル3認証の取得により、IronKey KP200およびKP200Cドライブは、保存データ（data-at-rest）を保護し、世界各国の政府機関や軍事レベルの基準への対応において、卓越したソリューションとなります。」「データの紛失や盗難が増加し続ける中、これらのドライブは、紛失・盗難デバイスに伴うリスクやコストの低減に貢献するとともに、HIPAA、GDPR、NIS2、CCPAなどの各種規制や、地域ごとのデータ保護基準への準拠を支援します。」

KP200シリーズは、管理者用およびユーザー用のデュアル PINに対応しており、いずれかのパスワードを忘れた場合でも、ドライブへアクセスするための代替手段を提供。また、管理者がリセットするまで書き込みを禁止するグローバル読み取り専用モードや、信頼性の低いシステムやデバイス上での変更やマルウェアの書き込みを防止するためのセッション読み取り専用モードなど、先進的な機能も搭載しています。さらに、KP200シリーズはIP68認証の防塵・防水性能¹を備えています。

KP200シリーズは、Co-Logoによるカスタマイズにも対応し、USB Type-AおよびUSB Type-C²の両コネクターを用意し、最大容量 512GB³の ラインナップで提供。また、3年間の限定保証と無償テクニカルサポートが付帯します。

詳細は、kingston.com/ironkey(http://kingston.com/ironkey)をご覧ください。

Kingston(R) ronKey(TM) Keypad200は、ClevX、LLCからライセンスされたDataLock(R)セキュアテクノロジーを組み込んでいます。www.clevx.com/patents

¹ 製品仕様については、データシートをご参照ください。ご使用前に、製品が清潔で乾いた状態であることをご確認ください。

² Type-C(R)およびUSB-C(R)は、USB Implementers Forumの登録商標です。

³ フラッシュストレージデバイスに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他機能用に使われるため、データ保管には使用できません。実際に使用可能なデータストレージの容量は、製品に記載されている容量よりも少なくなります。詳細については、Kingstonの 「Flash Memory Guide」をご覧ください。

Kingston Technologyについて

ビッグデータからIoTデバイス、ノートPC、デスクトップPC、ウェアラブル技術に至るまで、Kingston Technologyは最高品質の製品ソリューション、サービス、サポートを提供することに専念しています。世界中の主要なPCメーカーやクラウドプロバイダーから信頼される当社は、長期的なパートナーシップを大切にし、進化と革新を続けています。品質と顧客対応を最優先に考え、すべてのソリューションが最高基準を満たすことを保証します。常にお客様やパートナーの声に耳を傾け、学び、協力し、長期的な影響を与えるソリューションを提供することを目指しています。Kingston Technologyと当社の「Built on Commitment」ビジョンの詳細は、Kingston.com(https://www.kingston.com/en)をご覧ください。

