さび止め塗料の専業メーカー、ローバル株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 孝篤)は、主力製品である「ローバルアルファ」および「マットカバー」の性能を維持しつつ、環境規制(有機則・特化則・PRTR法)に非該当とした新製品「ローバルアルファエコタイプ」と「マットカバーエコタイプ」を発売いたします。

「ローバルアルファエコタイプ」は2026年2月2日(月)より発売、「マットカバーエコタイプ」は2026年2月以降、従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替え発売となります。





マットカバーエコタイプ





ローバルアルファエコタイプ









■開発の背景

近年、持続可能な社会の実現に向け、建設現場や工場内塗装において環境負荷の低い製品への転換が加速しています。また、化学物質管理の厳格化に伴い、現場での管理業務の効率化も課題となっています。

これを受け、当社は金属光沢感のある「ローバルアルファ」と、低光沢で景観に調和する「マットカバー」において、従来の仕上がりや防錆性能を損なうことなく、より環境配慮に優れた「エコタイプ」を開発いたしました。









■新製品の特長

1.有機則・特化則・PRTR法 すべて「非該当」

両製品は、労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則)およびPRTR法に該当しない設計としました。

これにより、該当製品使用時に法令で義務付けられている「局所排気装置の設置」や「作業環境測定の実施」といった厳格な管理義務の対象外となり、塗装現場における設備投資や管理業務の負担軽減が期待できます。

【※安全上のご注意】

本製品は環境配慮型ですが、有機溶剤を含んでおります。作業者の健康確保のため、ご使用の際はこれまで通り通気性の良い場所を選び、適切な換気や保護具(マスク・手袋等)の着用をお願いいたします。





2.【ローバルアルファエコタイプ】抗菌・抗カビ効果を持つプレミアムジンクリッチ

・美しい金属光沢 ：亜鉛含有率92％。ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現し、意匠性を求められる箇所に適しています。

・抗菌・防カビ ：特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面での菌やカビの繁殖を抑制します。

・強力なさび止め効果：下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。





3.【マットカバーエコタイプ】景観に溶け込む低光沢マットグレー

・落ち着いた意匠性：明度N3～N4の黒灰色。めっきや金属のギラつきを抑え、周囲の景観と調和します。

・補修に最適 ：低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。

※本製品は仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。









■製品概要・価格

【ローバルアルファエコタイプ】

色 ：メタリックシルバー

発売日：2026年2月2日(月)





容量・荷姿 ：420ml(エアゾール)

希望小売価格(税抜)：3,100円





容量・荷姿 ：0.7kg(塗料缶)

希望小売価格(税抜)：4,300円





容量・荷姿 ：3.5kg(塗料缶)

希望小売価格(税抜)：22,000円





容量・荷姿 ：20kg(一斗缶)

希望小売価格(税抜)：88,000円









【マットカバーエコタイプ】

色 ：黒灰色(N3～N4)

発売日：2026年2月以降順次(従来品の在庫がなくなり次第切り替え)





容量・荷姿 ：420ml(エアゾール)

希望小売価格(税抜)：2,400円





容量・荷姿 ：18kg(一斗缶)

希望小売価格(税抜)：56,200円









【会社概要】

会社名 ： ローバル株式会社

所在地 ： 大阪市中央区北浜1-1-21 第二中井ビル6F

代表者 ： 代表取締役 田中 孝篤

創業 ： 1955年7月

事業内容： ジンクリッチペイントの製造・販売

URL ： https://www.roval.co.jp/