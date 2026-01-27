高級「生」食パン専門店 乃が美(以下：乃が美)は、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」監修として、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”』を、2026年2月1日(日)より、期間限定で全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場、およびオンラインストアにて発売いたします。





ショコラ「生」食パンノア





乃が美が誇る「究極のくちどけ」と、ゴディバが誇る「上質なカカオの風味」に、「ローストしたクルミ(ノア)」の香ばしさという新しい食感を加えた、大人のための特別なショコラ食パンです。









＜商品特長＞

●3つの贅沢が織りなす「大人の味わい」

従来のショコラ食パンの概念を超え、風味、食感、口どけのすべてを追求しました。





●濃厚なクーベルチュールチョコレートの口どけ

贅沢に練り込まれたベルギー産クーベルチュールチョコレートが、乃が美が大切にするしっとり、ふわふわとした生地と一体化。温めると、濃厚なカカオの香りが立ち上り、なめらかにとろける至福の口どけを演出します。





●ローストしたクルミ(ノア)の香ばしい食感

商品名にある「ノア(Noix)」＝クルミ。丁寧にローストされたクルミがふんだんに練り込まれており、濃厚なチョコレートの中で際立つ香ばしさと、心地よいカリッとした食感が楽しめます。





心満たされる、深い余韻の味わい

甘さと香ばしさの絶妙なバランスは、コーヒーや赤ワインとも好相性。大切な人への贈り物やご自身への特別なご褒美に最適です。









＜商品情報＞

■商品名 ： ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”

■販売価格 ： ハーフサイズ(1斤) 1,800円(税込)～

■販売期間 ： 2026年2月1日(日)～2月28日(土)

■販売対象店舗： 国内全店舗・百貨店などのイベント会場・

オンラインショップ https://nogami.take-eats.jp/









＜おすすめの食べ方＞

お好みの厚さにスライスを行い、軽くトーストしていただくと、チョコレートが溶け出し、クルミの香ばしさが一層引き立ちます。焼きたてのブラウニーのような贅沢さをお楽しみください。





乃が美がこれまで追求してきたのは、「究極のくちどけ」という食感の哲学です。この哲学をチョコレートの世界で昇華させるため、世界最高峰の品質を誇るゴディバに監修を依頼しました。開発当初の最大の課題は、「濃厚さ」と「繊細さ」の両立でした。何度も試作を重ねる中で、私たちは「口どけ」だけでなく、噛んだ後の「余韻」にこそ、真の贅沢があるのではないかと考えました。

そこで辿り着いたのが、ローストしたクルミ(ノア)を練り込むというアイデアです。

クーベルチュールの濃厚さが舌の上で溶けた後、タイミングよくローストクルミの心地よいカリッとした食感と香ばしさが現れることで、食パンでは体験したことのない「驚き」と「深い満足感」が生まれることにたどり着きました。





この「ショコラ『生』食パン ノア」は、乃が美の生地の繊細さと、ゴディバのチョコレートの情熱が、ローストクルミという新しい食感を通じて調和した、大人のための究極の贅沢です。









◇『ゴディバ』について

世界中で愛される、ベルギー・ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド。

1926年の創業以来、世界中へチョコレートの美味しさと幸せな時をお届けしています。

1968年にはベルギー王室御用達の栄誉を拝受しました。

日本には1972年に初出店しました。現在では、国内に370店舗以上を展開するほか、新業態の店舗も次々とオープンしています。

「ゴディバ」の名は、11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバに由来します。その名を冠して以来、「ゴディバ」はその愛の精神をチョコレートに込め続けています。









◇『乃が美』について

高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2013年に創業し、国内84店舗を展開しています(2025年12月30日現在)。創業以来、高級「生」食パン市場の先駆けとして、素材の配合や製法にこだわり、「やわらかさ」「きめ細やかさ」「甘み」「香り」を追求し、他にはない食感と味わいで、唯一無二の本格的な食パンのおいしさを多くの皆様にお届けしています。乃が美は、職人が素材や製法を緻密に見直し続け、お子様からご年配の方まで、耳までおいしく食べることができる「究極の食パン」をこれからも目指し続けます。





『乃が美』ホームページ： http://nogaminopan.com/

各店舗はこちら ： http://nogaminopan.com/shop_list/

公式Instagramはこちら ： https://www.instagram.com/nogami_official/

@nogami_official

公式Xはこちら ： https://x.com/nogamibread

公式オンラインショップ： https://nogami.take-eats.jp/