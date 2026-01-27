¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¿·ºàÎÁ¡ÖToughONE WhiteS¡×J3/J5¥·¥êー¥ºÂÐ±þ¡¡ÂÑ¾×·âÀ¡¦½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿PolyJetÀìÍÑºàÎÁ¡¡¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï
¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÃ« ÔèÈË(¤¤¤±¤ä ¤È¤·¤·¤²)¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡§ ¾Ú·ôÈÖ¹æ9972)¤ÏStratasys Ltd.(Nasdaq: SSYS)¼Ò¤ÎÂÑ¾×·âÀ¤ä¶¯ÅÙ¡¢½ÀÆðÀ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡¢PolyJet Êý¼°¤ÎJ3/J5¥·¥êー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÀÇ½ºàÎÁ¡ÖToughONE WhiteS¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ±þµ¡¼ï¡Û
J35Pro¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/stratasys-j35-pro.html
J55Pro¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/J55-Pro.html
J55Prime¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/j55.html
¢£ÂÑ¾×·â¡¦¹â¶¯ÅÙ¡¦¹âÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼¡À¤ÂåºàÎÁ¡ÚToughONE WhiteS¡Û¤¬J3/J5¥·¥êー¥º¤ËÂÐ±þ!!
ToughONE WhiteS¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¼ÒÀ½PolyJetÊý¼°¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÈJ35Pro¡É¤ª¤è¤Ó¡ÈJ5¥·¥êー¥º¡É¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Â¤·ÁÍÑ¥â¥Ç¥ëºàÎÁ(1.1kg¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸)¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿ÂÑ¾×·âÀ¡¢¹â¶¯ÅÙ¡¢½ÀÆðÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÇöÆù¹½Â¤¤ä¥Ô¥ó¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê·Á¾õÀß·×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Í¥¸ÍÑ¤Î¥Ü¥¹¡¢¥É¥ê¥ë²Ã¹©¡¢¥ßー¥ê¥ó¥°²Ã¹©¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ÅªÍ×ÁÇ¤Î¼ÂÁõ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢RGD531S¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑ¾×·âÀ¡¦½ÀÆðÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢À£Ë¡°ÂÄêÀ¡¦ÂÑÇ®À¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤Ê»ÈÍÑ´Ä¶¤ä¹âµ¡Ç½¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤ÊºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§J35Pro / J55Pro / J55Prime / J5 MediJet / J5 Digital Anatomy
ToughONE WhiteS Â¤·Á¥µ¥ó¥×¥ë
¢£Â¤·ÁºàÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºàÎÁÆÃÀ¤òÄó¶¡
ToughONE WhiteS¤Ï¡¢3ÁØ¹½Â¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤ÊÀß·×¼«Í³ÅÙ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³°ÁØ¤Ë¤Ï¿§ºÌÉ½¸½ÁØ¤Þ¤¿¤ÏToughONE¼ù»é¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¹½À®¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖToughONE Reinforced¡×¤Ï¡¢ToughONE¤ÈÊä¶¯ºà¤Ç¤¢¤ë¡ÈRGD531S¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êä¶¯ÁØ¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ£Ë¡°ÂÄêÀ¤È¹½Â¤Åª´°Á´À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¡ÖToughONE Pure¡×¤Ï¡¢ToughONE¼ù»é¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ã±°ìºàÎÁÁØ¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÂÑ¾×·âÀ¤È½ÀÆðÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤ËÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£ÇöÆù¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï2mm°Ê¾å¤Î¸ü¤µ¤ÇÊä¶¯¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¯¥êー¥×ÊÑ·Á¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
Â¤·Á¤·¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥¹
¢£¸å½èÍýÉÔÍ×¤Ç¡¢Â¤·Á´°Î»¸å¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½
ToughONE WhiteS¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤Ê¸å½èÍý¹©Äø¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¥×¥ê¥ó¥È¸å¤¹¤°¤Ë¼ÂÍÑ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤·Á¸å¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë´ÊÃ±¤Ê¥µ¥Ýー¥È½üµî¤Î¤ß¤ÇÂ¤·ÁÊª¤¬´°À®¤·¡¢¸å½èÍý(¥Ý¥¹¥È¥¥å¥¢)¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢ºî¶È¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ»Å¾å¤²¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏProSurface¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤ë¸¦Ëá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤À£Ë¡°ÂÄêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤ÏProLight Cure Box¤Ë¤è¤ë¡¢450nm¤Î²Ä»ëÀÄ¿§¸÷¤Ë¤è¤ë¸å¹Å²½½èÍý¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ProLight Cure Box
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡ÚÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡Û
¡ÖJ35Pro¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/stratasys-j35-pro.html
¡ÖJ55Pro¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/J55-Pro.html
¡ÖJ55Prime¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/j55.html
¡ÖJ5 MediJet¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/J5MediJet.html
¡ÖJ5 Digital Anatomy¡×¾ÜºÙ¡§ https://www.3d-printer.jp/stratasys/product/J5Digital-Anatomy.html
¢£¥·¥çー¥ëー¥à¤Î¤´°ÆÆâ
Åö¼Ò¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤ÆÍÍ¡¹¤ÊStratasys¼ÒÀ½3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¼Âµ¡¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Åìµþ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー
¢©135-0016¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅìÍÛ7ÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ ÅìÍÛÄ®ML¥×¥é¥¶¥Ó¥ë1F
TEL 03-5542-6756
¢£²ñ¼Ò³µÍ×(2024Ç¯11·î30Æü¸½ºß)
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1976Ç¯5·î15Æü(¾¼ÏÂ51Ç¯5·î15Æü)
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5,527É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ã±ÂÎ/138Ì¾¡¡¡¡Ï¢·ë/457Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò/14¼Ò¡¡»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò/2¼Ò
Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡§ ¾Ú·ôÈÖ¹æ9972
2007Ç¯ Objet¼Ò¤ÎÆüËÜÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ3D¥×¥ê¥ó¥¿ー»ö¶È¤ò³«»Ï¡£
2012Ç¯ Objet¼Ò¤ÈµìStratasys¼Ò¤Î¹çÊ»¤òµ¡¤ËStratasys¼Ò3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÆüËÜÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£
2017Ç¯ ¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎDesktop Metal¼Ò¤ÎÆüËÜÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë