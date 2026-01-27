データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、グループ会社 株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅) との共同ブランド「Re・De（リデ）」より、展開中の次世代スマートリング「Re・De Ring（リデリング）」において、独自の生体信号解析エンジンを用いた大型アップデートを2026年1月27日(火)に実施いたします。





Re・De Ring キービジュアル





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260127.html

製品ページ ： https://re-de.jp/ring/









■アップデートの背景：目に見えない「コンディション」を科学する

現代社会において、自分自身の正確なコンディションを客観的に把握することは容易ではありません。今回のアップデートでは、心臓の鼓動に刻まれた微細な変化を読み解く「フィジカルヘルス機能」を新たに搭載。指先から得られる膨大なバイタルデータを、当社独自のアルゴリズムが瞬時に解析し、あなたの「今」を精密な数値として可視化します。









■独自技術による「フィジカルヘルス機能」の革新性

本機能の中核を担うのは、わずか1分間の心拍データから心拍のゆらぎ(心拍変動：HRV)を抽出する高精度解析システムです。単なる間隔の測定に留まらず、生体リズムの「複雑性」を多角的に解析。独自の「バイオリズム・デコード・エンジン」が高度な演算処理を行い、0から100のスコアとして算出します。

数値が高いほどパフォーマンスを発揮しやすい「黄金状態」であることを示します。これにより、ユーザーは根拠に基づいた「攻めの休憩」や「活動量の最適化」を、かつてない精度で行うことが可能になります。





フィジカルヘルス機能





■対象モデル：すべての「Re・De Ring（リデリング）」ユーザーへ提供

今回の機能アップデートは、これまでに「Re・De」が送り出してきたすべてのスマートリングが対象となります。

・Re・De Ring Gen2 (2025年12月発売モデル)

・Re・De Ring (2024年発売モデル)

アプリを最新バージョンに更新いただくだけで、最先端の解析機能を無料でお使いいただけます。









■止まらない進化。ライフスタイルをアップデートし続ける「Re・De Ring（リデリング）」

「Re・De Ring（リデリング）」のアプリは、今後も継続的な機能追加を予定しています。睡眠、運動、そして今回のフィジカルヘルス。それぞれのデータが有機的に繋がり、あなたの生活をより豊かに、より心地よくリデザインしていく未来を提供し続けます。









■Re・De Ring Gen2について

「Re・De Ring Gen2」は、前モデルのコンセプトを継承しながら、ハードウェア面で大幅な進化を遂げた次世代スマートリングの旗艦モデルです。「つけているだけで、より正確に、より途切れなく自分を知る」体験を追求。SLEEP TECH × AIによるアドバイス機能に加え、今回の「フィジカルヘルス機能」の搭載により、ユーザーのウェルネス体験をさらに高いステージへと引き上げます。









■Re・De Ring Gen2の主な特長

＜進化したセンサーによる圧倒的な計測精度＞

センサー技術の刷新により、心拍数や呼吸数などのバイタルデータ測定精度が飛躍的に向上。AI解析の基礎となるデータの信頼性を極限まで高めました。





＜最大級のバッテリー持続時間＞

従来モデル比で持続時間が約2日間向上。充電の煩わしさを軽減し、途切れのない24時間365日の健康管理を実現します。





＜独自開発 MoveSense AI＞

6軸IMUを用いた高度な解析により、ウォーキングやジョギングを瞬時に自動検知。





＜健康を価値に変える「ポイ活」対応＞

日々の目標達成がポイントとして還元される「EveryPoint」連携機能を搭載。





＜耐水・耐久性能の両立＞

IP68相当の防水・防塵性能を備え、医療用ステンレスを採用した美しく強固な筐体。





Re・De Ring Gen2 各色





・カラー：サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック

・サイズ：8サイズ展開

・価格 ：29,800円(税込)









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

「Re・De Ring（リデリング）」は、単なる計測機器ではありません。私たちが目指すのは、日々のバイタルデータがインセンティブへと繋がり、個人の暮らしが最適化されていく『データの価値化』の実現です。今回のアップデートは、独自のアルゴリズムによって人間の微細なリズムを解読し、より精緻なウェルネス体験を提供する重要な一歩となります。ピクセラグループはこれからも、ハードウェアの進化とAI解析技術を融合させ、ユーザーの皆様の日常を心地よくリデザインしてまいります。





社長サイン





■「Re・De」について

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。「Re・De」は、生活の中のあらゆる瞬間に「Re・De」の製品が存在することで、お客様の生活をより豊かに、心地よいライフスタイルに整えていけるようなブランドを目指してまいります。

Re・De ロゴ









Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」： https://re-design-media.jp/









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12

立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 12億02百万円 (2025年12月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場 (証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本製品は一般的なウェルネス・フィットネスを目的とした製品であり、医療機器ではありません。病気の診断・治療・予防などの医療目的には使用できません。