明太子工場に潜入！ミッションに挑む体験型工場見学が誕生「ふくや味の明太子工場ハクハク」2026年2月1日（日）リニューアルオープン

株式会社ふくや（本社：福岡県福岡市）は、明太子の製造・販売を行う体験型施設「ふくや味の明太子工場ハクハク」を、2026年2月1日（日）にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアル最大の特長は、来館者が明太子工場の秘密に迫る挑戦者となり、味の明太子の美味しさの秘密を解き明かす“ミッション型・体験型工場見学”への進化です。

「見る」だけだった工場見学から、見て・感じて・考えて・ワクワクが満載の体験型コンテンツへ。

観光客やファミリー層を中心に、福岡観光の新たな立ち寄りスポットとして生まれ変わります。

入館無料で、もっと気軽に

より多くの方に来館いただくため、入館料を撤廃（無料）。

福岡観光の合間にも立ち寄りやすい施設となりました。

12年の歴史を経て、体験価値を進化

本施設は2013年、「博多の食と文化の博物館ハクハク」として開館しました。

開館から12年を迎え、より多くの方に明太子の魅力を体感していただくため、“明太子を見て、作って、味わう”に特化した施設としてリニューアル。施設名は、長年親しまれてきた愛称「ハクハク」を残し、「博多の“博”」「博物館の“博”」の意味を込めています。

世界に10体しかない博多人形「追憶の呉爾羅」（ついおくのゴジラ）もご覧いただけます。

＜リニューアルの見どころ１.＞

「見る工場」から「潜入する工場」へ

来館者が主役の“ミッション型”工場見学

2階の工場見学通路は、まるで工場の裏側に潜入するような臨場感あふれる空間に刷新。

来館者は“ミッション挑戦者”という設定でミッションシートを手に工場へ潜入し、映像・音・インタラクティブ展示を通して、調味液づくり、漬け込み、計量、出荷といった明太子づくりのリアルな現場を体感します。

展示は、感覚的に楽しめる「感じる展示」と、深く理解できる「知る展示」を組み合わせ、子どもから大人、海外来場者まで幅広く楽しめる構成としました。

工場のライブ感や作り手の想いを味わえる、新しい工場見学体験です。

＜リニューアルの見どころ２.＞

ショップ＆カフェを大幅拡充 “食べる楽しさ”も進化

1階のショップコーナーは売場面積を約1.2倍に拡大。カフェの座席数も70席へ増設しました。大人気の工場名物の「ふくやの明太茶漬け 明太子食べ放題セット」に加え、辛さを抑えた「子ども茶漬け」もご用意し、家族連れでも安心して楽しめます。

＜リニューアルの見どころ３.＞

ふくやの明太茶漬け 明太子食べ放題セット2,400円（税込）子ども茶漬け 880円（税込）

世界にひとつだけの「my明太子」手作り体験

ふくやの明太子に実際に使用している原料や唐辛子を自分好みに組み合わせ、辛さやトッピングを調整して世界に１つだけのオリジナル明太子をお作りいただけます。

作った明太子はそのままお土産として持ち帰り・発送が可能。1セットで2種類を作り分けることもできます。

＜リニューアルの見どころ４.＞

My明太子手作り体験 2,500円（税込）食品サンプル作り体験 1,100円（税込）

博多祗園山笠「舁き山」をより間近で常設展示

博多の夏の風物詩・博多祗園山笠の舁き山を通年で常設展示。

今回のリニューアルにより、より近く、より迫力ある位置から鑑賞できるようになりました。

リニューアルオープン記念イベント（2月1日～28日）

2026年2月1日(日)～28日(土)までリニューアルオープンイベントを開催します！

・工場見学 明太子ミッション（参加無料）

工場見学で明太子の美味しさのヒミツを解明するミッションを開催

・【数量限定】来場者プレゼント

リニューアル記念ノベルティ「めんたい知恵の輪」をプレゼント

・【土日祝限定】ガラポン抽選会

ふくや公式アプリダウンロードでガラポン抽選会に参加可能（当日入会でもOK）

・my明太子手作り体験：特別トッピング

リニューアルオープンを記念して、トッピングに“金粉”をご用意

・ふくや会員特典

ふくや会員証ご提示でmy明太子手作り体験料200円OFF

・【2月8日（日）限定】MAKO・切袴チェキ会

ふくや公式キャラクター「MAKO」・「切袴」が来場！

午前：10時10分～/午後2時10分～参加料：1,000円(税込) 先着80名

■店舗情報

施設名：ふくや味の明太子工場ハクハク

住所：福岡県福岡市東区社領2-14-28

電話：092-621-8989

営業時間：10時00分～16時00分

店休日：火曜日・水曜日・年末年始

オープン日：2026年2月1日（日）

■株式会社ふくや会社概要

本社所在地： 〒810-8629 福岡市博多区中洲2-6-10

創業： 1948年10月5日

代表者： 代表取締役社長 川原 武浩

事業内容： 味の明太子の製造・販売、各種食料品の卸・小売

URL： https://www.fukuya.com