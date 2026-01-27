AlliexとAffina、ベトナムSME向けに「組み込み型保険（Embedded Finance Insurance）」提供へ向け戦略的提携（MOU）を締結

Alliex Vietnam JSC

Alliex Vietnam（以下、Alliex）／Affina（以下、Affina）

AlliexとAffinaは、ベトナムの中小企業（SME：Small and Medium-sized Enterprises）向けに金融・保険サービスを拡充することを目的として、戦略的提携に関する覚書（MOU）を締結しました。署名式は、2026年1月15日にベトナム・ホーチミン市（7区、COBI 2ビル）にて実施されました。

提携のポイント（要約）

Alliex CEOパク・ビョングン氏、Affina CEOトゥン・ファム氏らが調印式に出席。決済・顧客データ×デジタル保険で、ベトナムの小規模事業者を支援します。

Alliexの決済インフラ（POS基盤）と、Affinaの保険ソリューションを組み合わせ、SME向けの「組み込み型保険（Embedded Finance Insurance）」を共同で推進します。

SMEは、AlliexのPOS端末またはモバイルアプリを通じて、保険商品への加入をより簡便に行える導線の整備を目指します（複雑な登録手続きを要しない形を想定）。

決済・売上データ等の活用により、事業実態に即した保険設計や、運用リスク管理支援につなげることを目指します。

提携の背景

両社は本提携を通じ、決済の現場（POS）に近い導線で、SMEが保険にアクセスしやすい仕組みを構築し、事業の継続性と運営の安心を支えることを目指します。

提携内容（MOUに基づく協力領域）

本MOUに基づき、両社は主に以下の領域で協力します。

1. SME向け「組み込み型保険（Embedded Finance Insurance）」の共同推進

Alliexの決済インフラ（POS基盤）と、Affinaの保険ソリューションを組み合わせ、SME向けの保険商品・提供モデルの共同開発および展開を目指します。

2. POS端末／モバイルアプリを通じた、簡便な加入体験の設計

SMEはAlliexのPOS端末またはモバイルアプリを通じて、例えば以下の保険商品への加入をより簡便に行える導線の整備を想定しています。

・店舗の火災・爆発に関する保険

・包括的な資産保険

・賠償責任に関する保険

3. データ活用による、実態に即した保険設計・リスク管理支援

Alliexが蓄積する決済・売上データ等を活用し、SMEの実態に即した保険設計（例：合理的な保険料設計・カスタマイズ等）や、運営上のリスク管理支援につなげることを目指します。

署名式について

署名式には、Alliexの代表者（CEO）Park Byoung-gun氏、Affinaの代表者（CEO）Tùng Phạm氏をはじめ、両社の主要メンバーが出席しました。

代表者コメント（要旨）

Alliex CEO Park Byoung-gun（パク・ビョングン）氏

「SMEに対して、流動性支援（立替／前払い等）に加え、予期せぬ事象に備える“セーフティネット”の提供にも取り組みたい。今回の提携を通じ、決済にとどまらず、店舗運営のライフサイクルに寄り添う包括的な事業支援へと領域を拡大していく。」

Affina CEO Tùng Phạm（トゥン・ファム）氏

「Alliexの店舗ネットワークは、保険サービスをより迅速かつ的確に届ける上で有効なチャネルになる。データ技術と保険の融合により、ベトナムのInsurTech市場に新たな基準を生み出していきたい。」

今後の展望

両社は本提携を起点に、SME向けの金融・保険サービス領域での展開を推進し、ベトナム全土におけるSME向けプラットフォーム領域での取り組みを加速させていく方針です。

Alliexについて

Alliexは、ベトナムにおいてPOSおよびカード決済端末等を基盤とする「共有POSプラットフォーム」関連の取り組みを推進しており、売上・在庫・機器状態などをリアルタイムで管理する仕組みを通じてデータを蓄積し、SME向けに多様なサービス展開を進めています。

Affinaについて

Affinaは、オンライン保険領域に強みを持つInsurTech企業として、法人・個人向けの保険商品提供や、リスク管理に関する支援を行っています。