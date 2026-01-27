奈良県の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」（東京都港区 運営：奈良県観光局）は毎月多彩なイベント・講座・展示会等を開催しています。２月は「大和の伝統野菜『味間いも』試食販売会」、「奈良いちごフェスタ～旬の直売＆５品種食べ比べ体験～」を実施します。また、３月は「大和地蔵十福フェア」を実施します。その他にも東京に居ながらにして奈良の魅力や美味を満喫できる催しを多数提供しています。※各講演・体験イベントの詳細・申し込みはホームページをご参照ください。

■奈良の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」奈良まほろば館は、奈良県の魅力の発信と認知拡大のために2009年に東京・日本橋で開館、2021年8月に新橋に移転し、リニューアルオープンいたしました。1階は奈良の名産品を取り揃えたショップと気軽に奈良を味わえる「Cafe＆Barまほら」や旬の情報を届ける観光案内コーナー、2階にはイベントルームと、季節の素材や奈良の風土と歴史を感じてもらえるよう構成された料理を楽しめる「TOKi」(レストラン＆バル)があります。

■大和の伝統野菜「味間いも」試食販売会田原本町味間地区で代々受け継がれている「味間いも」の試食販売会を開催します。キメが細かく、強い粘りが自慢で、一度食べるとまた欲しくなる、ねっとり系のさといもです。この機会にぜひご賞味ください。

日 時：2026年2月7日（土）①13:00～17:00 2026年2月8日（日）②11:00～16:00 ※無くなり次第、終了場 所：１階ショップ

■奈良いちごフェスタ～旬の直売＆５品種食べ比べ体験～奈良県は古くからのイチゴの産地で、県オリジナル品種も多数育成しています。セミナーではアスカルビー、古都華、珠姫、奈乃華、ならあかりの５品種の食べ比べや開発時の秘話を！販売会では今が旬の奈良県産イチゴをお買い求めいただけます！

（販売会）日 時：2026年2月21日（土） 11:00～17:00 2026年2月22日（日） 11:00～17:00場 所：1階ショップ（セミナー）○奈良のイチゴ５品種食べ比べ！ ～奈良県のオリジナルイチゴ品種の誕生秘話とその魅力～日 時：2026年2月22日（日）①13:00～14:00、②16:00～17:00講 師：奈良県農業研究開発センター栽培・流通科長 東井 君枝 氏参加費：500円定 員：各回16名場 所：2階イベントルームA

■大和地蔵十福フェア奈良県内の魅力ある地蔵菩薩を安置する十カ寺の地蔵尊を巡拝することで福徳が授かる「大和地蔵十福」。地蔵十福とは、地蔵本願経や延命地蔵経で説かれており、十カ寺の地蔵尊を巡拝・満願すれば、「女人泰産（健康で聡明な子どもの安産が叶います）」、「身根具足（健全な心と身体を授けてくださいます）」など、十の福が授かります。本イベントでは十カ寺のすばらしい仏様と講演会を催します。

日 時：2026年3月6日（金）～3月8日（日）場 所：2階イベントルームA

各講演会の情報は以下のとおり。○お姿の特徴やご真言から読み取る地蔵菩薩地蔵菩薩は古くから、一般的には剃髪し袈裟をまとった弟子（僧侶）のお姿で親しまれ知られていますが、なぜ唯一、地蔵は菩薩なのに自己の解脱を求め、涅槃をめざす弟子のお姿なのか、お話しします。

日 時：2026年3月6日（金）14:00～15:30講 師：室生寺 教務執事 網代 裕康 師参加費：無料定 員：50名場 所：2階イベントルームA

○いきいきと生きるための『祈り』『祈り』を容易かつ効果的な方法として日常に取り入れる、その効果が表れるまでのプロセスを、中世の地蔵信仰を参考に具体例を示しながらお話させて頂きます。

日 時：2026年3月7日（土）14:00～15:30講 師：十輪院 住職 橋本 昌大 師参加費：無料定 員：50名場 所：2階イベントルームA

○春日地蔵菩薩立像と伝香寺について春日地蔵菩薩立像およびその胎内納入品に見られる思想的背景や『伝香寺縁起』をはじめとした書物を紐解きながら、伝香寺とその周辺についてお話いたします。

日 時：2026年3月8日（日）14:00～15:30講 師：伝香寺 執事 西山 明範 師参加費：無料定 員：50名場 所：2階イベントルームA

■「奈良まほろば館」施設概要名 称：奈良まほろば館所在地：東京都港区新橋1-8-4 SMBC新橋ビル1F・2F最寄り：東京メトロ銀座線・新橋駅1番出口徒歩約3分／JR新橋駅銀座口徒歩約3分

＜店舗概要＞・1階Shop ：月～日曜日／11:00～20:00・1階Cafe＆Barまほら ：月～日曜日／11:00～19:30・2階TOKi(Restaurant) ：火～土曜日／12:00～15:30・18:00～22:00・2階TOKi(Bar) ：火～土曜日／12:00～15:00・17:30～22:30・観光案内 ：平日／12:00～17:30・奈良県事務所（移住相談）：平日／9:15～17:30

※詳細や定休日はお店にお問い合わせください

