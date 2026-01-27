韓国コスメや食品の輸入・販売を手掛ける株式会社ON-TAMA（本社：東京都新宿区、代表：李 恩珠）は、韓国の高級百貨店等でも販売され、SNS等でも話題のプレミアムナッツ「EBE NUT（イベナッツ）」を2026年1月27日（火）より、PLAZA一部店舗※、PLAZA オンラインストアにて展開をいたします。

※【PLAZA 展開店舗】

札幌ステラプレイス店・東京店・ルミネ有楽町店・汐留シオサイト店・ルミネ新宿店・ルミネエスト新宿店・錦糸町テルミナ2店・東京ソラマチ店・玉川髙島屋S・C店・アトレ恵比寿店・ルミネ荻窪店・池袋パルコ店・ルミネ池袋店・ルミネ北千住店・アトレ吉祥寺店・ルミネ町田店・ルミネ大宮店・ららぽｰとTOKYO-BAY店・ルミネ横浜店・横浜ジョイナス店・たまプラーザテラス店・佐野プレミアム･アウトレット店・三井アウトレットパーク木更津店・金沢フォーラス店・静岡パルシェ店・名古屋ユニモール店・軽井沢・プリンスショッピングプラザ店・御殿場プレミアム･アウトレット店・三井アウトレットパーク岡崎店・ルクア大阪店・なんばシティ店・ららぽーとEXPOCITY店・三宮店・阪急西宮ガーデンズ店・りんくうプレミアム・アウトレット店・神戸三田プレミアム･アウトレット店・アミュプラザ小倉店・福岡ソラリアプラザ店・オンラインストア

EBE NUT（イベナッツ）とは？

「EBE NUT（イベナッツ）」は韓国のプレミアムナッツブランドです。ブランド名の「EBE NUT（イベナッツ）」は口の中に「NUTS（ナッツ）」を「入れる」という意味の合成語で、老若男女問わずだれでも気軽に口に入れて楽しむおやつという意味が込められています。韓国の伝統菓子のくるみの「カンジョン」をヒントに、今まで市場にあまりなかった「ピーカンナッツ」をキャラメリゼし、現代風の「カンジョン」を作りあげました。素材にこだわり丁寧に手作りされたプレミアムナッツをお洒落なデザインのパッケージにして発売したところ、贈り物としての需要も広がり、韓国のタレントや著名人に紹介されるなどSNSでも話題になりました。現在ではオンラインの他、韓国の主要な百貨店でも展開されており、高感度な日本のお客様にも「ソウルのお土産」として口コミが広がっています。2025年韓国の「KCA（Korea Consumer Awards（韓国消費者大賞）」の「プレミアムナッツ」部門の大賞を受賞し“ヘルシーでおいしく楽しめるプレミアムナッツ”の地位を確かなものにしています。

【商品概要】

EBE NUT（イベナッツ）ピーカンナッツ346円（税込）20ｇ

イベナッツの原材料はとてもシンプルでわずか4種類。プレミアム品質のナッツにオーガニック未精製砂糖、ヒマラヤピンク塩、高級ひまわり油の4つの厳選された原料のみを使用して製造されています。材料はシンプルでありながら、深い味わいと艶やかでカリカリとした食感のコーティングを施しています。独自の技術を施しサクサクとした歯ごたえのある食感を実現、噛むほどに広がる香ばしさと甘さが特徴です。人口甘味料・防腐剤無添加、EBENUTは自然の原料のみをそのまま使用しています。美味しくてヘルシーなプレミアムナッツ、おやつタイムに、ワインなどお酒のおつまみにもオススメです。

【商品に関するお問い合わせ】株式会社ON-TAMA

【会社概要】社名：株式会社ON-TAMA本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保2-7-1大久保フジビル7F代表取締役：李 恩珠事業内容： 食品（飲料・菓子・お茶類）および雑貨・化粧品の輸入/卸販売業設立： 2017年7月HP：http://www.on-tama.com/