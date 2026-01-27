【もつ鍋299円/ボトル半額!?】博多満月田町店14周年×4店舗合同の週替わりイベント開催中！今だけの大感謝祭！

株式会社リロードエッジ

株式会社リロードエッジ（本社：東京都新宿区）が運営する居酒屋「博多満月」は、田町店の14周年を記念し、【田町・武蔵小杉・中野・市ヶ谷】の4店舗合同で“週替わりの感謝祭イベント”を開催いたします。

人気の博多もつ鍋が299円（税込329円）で楽しめる特別企画をはじめ、飲み放題880円、生ビール付きコース、ボトル半額など、週ごとに異なる超お得イベントを開催！

寒い冬にぴったりの「うまいもん」と「楽しい時間」をご用意して、皆様のご来店をお待ちしております。

店舗担当者コメント

「おかげさまで田町店は14周年。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。

毎週違う楽しみをご用意しておりますので、どの週にご来店いただいても損なし！

ぜひお近くの博多満月で、お得な“週替わりイベント”をお楽しみください。」

イベント概要

博多満月名物・博多もつ鍋が299円（税込329円）！第1弾：2/2(月)～2/4(水)

名物・博多もつ鍋が299円（税込329円）！

当店人気No.1のもつ鍋が破格の価格で楽しめる名物企画「満月の日」が3日間に延長！

通常価格の半額以下でご提供！

脂ののった国産牛もつを使った、冬の定番鍋を特別価格でご提供いたします！

※もつ鍋は1グループ1クーポン（2人前まで）

※税込330円以上のフード/ドリンクオーダーを1人2品でご注文お願いいたします。

人数が増えるほどお得！最大2,000円OFF！！第2弾：2/7(土)～2/12(木)

人数が増えるほどお得！最大2,000円OFF！！

グループ利用でお会計から割引される嬉しいサービス！

2人以上来店（お会計金額：税込6,000円以上が対象）▶800円OFF

3人以上来店（お会計：税込9,000円以上が対象）▶1200円OFF

4人以上来店（お会計：税込12,000円以上が対象）▶2,000円OFF

※武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店はご予約状況の関係で2月7日（土）が対象外/2月8日（日）からご利用可能となります。

※1組様につき1回限りご利用いただけます。

生ビール付き2時間飲み放題が800円（税込880円）！第3弾：2/14(土)～2/19(木)

生ビール付き2時間飲み放題が

800円（税込880円）！

対象ドリンク：サッポロ生ビール/サワー類/ハイボール/カクテル/焼酎/日本酒/梅酒など

ドリンク40種類以上をお楽しみいただけます。

※飲み放題はお席2時間制です。（L.O.30分前）

※武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店はご予約状況の関係で2月14日（土）が対象外/2月15日（日）からご利用可能となります。

※1組様につき1回限りご利用いただけます。

黒霧島・和ら麦 九州の焼酎ボトル半額！第4弾：2/21(土)～2/2６(木)

黒霧島・和ら麦 九州の焼酎ボトル半額！

九州の味といえば、焼酎。

人気の芋＆麦焼酎を【ボトル半額】でご提供！

ボトルキープも可能です。

※武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店はご予約状況の関係で2月２22日（土）が対象外/2月23日（日）からご利用可能となります。※1組様につき1回限りご利用いただけます。

※税込330円以上のフードオーダーを1人2品でご注文お願いいたします。

ノベルティも配布中！

オリジナルステッカーシールを無料プレゼント！

在庫無くなり次第終了！

期間中はオリジナルステッカーシールを無料プレゼント！

イベント期間中、ご来店のお客様に先着で

【オリジナルキャラ“満”“月子”ステッカー】をプレゼント！

満月にちなんだうさぎのキャラクターはゆるくてカワイイと大人気！

※配布は各店舗数量限定／サイズ・柄はランダムとなります。

イベント特典のご利用について

※イベント特典のご利用には

１.モバイルオーダーでのチェックイン（LINE登録）または

２.博多満月公式Instagramのフォローが必要です。

https://www.instagram.com/hakatamangetsu/

画面をスタッフにご提示ください。

※イベント内容は4店舗共通です。

※店舗により対象画の日程がございますので詳細ご確認の上ご来店ください。

※在庫状況により、予告なく内容の変更やサービスの終了をさせていただく場合がございます。

博多満月とは

宴会コース

名物和牛もつ鍋

やきとり

サッポロ生ビール

本場・博多の味を東京で。

博多もつ鍋・焼鳥・明太子など九州名物を中心に、

圧倒的コストパフォーマンスで楽しめる人気の居酒屋です。

生ビール：199円（税込219円）

焼鳥：46円（税込51円）～

飲み放題付き宴会コース：3,000円（税込3,300円）～

「毎日でも通いたくなる満足感」をぜひご体験ください。

▶公式Instagram

https://www.instagram.com/hakatamangetsu/

対象店舗一覧

■博多満月 田町店 （14周年記念店舗）

〒108-0023 東京都港区芝浦3-7-15 チトセビル4F

TEL:03-3455-8304

ご予約はこちら▶

http://hakatamangetsu.com/store/tamachi/

■博多満月 中野店 〒164-0001 東京都中野区中野5-62-6 吉澤ビル3F

TEL:03-5942-7901

ご予約はこちら▶

http://hakatamangetsu.com/store/nakano/

■博多満月 市ヶ谷店 〒102-0076 東京都千代田区五番町4-2 東プレビル2F

TEL:03-5215-1607

ご予約はこちら▶

http://hakatamangetsu.com/store/ichigaya/

■博多満月 武蔵小杉店

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町３丁目４３０ 中村ビル 3F

TEL:044-819-8800

ご予約はこちら▶

http://hakatamangetsu.com/store/musashikosugi/

※営業時間は店舗により異なります。

※ 各店のご予約は各店舗情報サイトまたは各店舗へのお電話でもご予約可能です。