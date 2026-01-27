医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、大阪市立天満中学校からの依頼を受け、2025年12月12日（金）に中学3年生を対象とした性教育の出張講座を実施しました。本講座は、医誠会国際総合病院 産科・婦人科 部長 横田 浩美医師が講師を務めました。「思春期を迎えたみなさんへ」をテーマに、医学的根拠に基づき年齢に配慮した内容で行い、情報があふれる時代において、正しい知識を専門家から直接学ぶ機会として開催されました。講義の様子は2026年1月19日（月）記録動画として公開されています。 動画はこちら https://youtu.be/jQorNDWeD7E

学校現場における性教育ニーズの高まりと医療機関の役割

本講座は、大阪市立天満中学校3年生を対象に「出張ホロニクス公開医学講座」として開催いたしました。 近年、思春期世代を取り巻く環境は大きく変化しています。インターネットやSNSを通じて多様な情報に触れられる一方で、医学的に正確ではない情報も多く、学校現場では性に関する指導の難しさが指摘されています。こうした背景から、外部の専門家による出張講座への関心が高まっています。 医療と教育が連携することで、学校教育だけでは補いきれない専門性を提供できる点が特徴です。

生徒の反応と医誠会の出張講座体制

事前に学校側と打ち合わせを行い、医学的な正確性とともに、年齢への配慮を重視しました。思春期の生徒にとって理解しやすい表現を用い、構成されています。 生徒からは、「これまでに学習した内容から、より深いことが学べた」「性感染症について、とても怖い病気だと分かった」「一度の行為で妊娠の可能性があることから、責任の重みを感じた」などの感想が寄せられました。また「妊娠22週以降のおなかの中の赤ちゃんにも人権があると知り、驚いた」という声で命について考えるきっかけとなったことがうかがえます。 また、講座終了後には、生徒が自由に困りごとや感想、質問を手紙として講師に伝える時間が設けられました。寄せられた手紙に対し、講師が個別に返事を行い、生徒の疑問や不安に丁寧に向き合いました。 医療法人医誠会では、企業、学校、各種団体、患者会などを対象に、医師や専門職による出張講座を行っています。主催者の希望するテーマに沿い、分かりやすいスライドを用いた講座を提供できる体制を整えています。 お問い合わせはこちら https://mirai-process.org/extension-lecture.html#OUTSIDE_EL

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在