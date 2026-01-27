寝ている間に肌とカラダをサポートする疲労回復ウェア「YOKUNERU」からネイビー・ピンク・グレーの新色発売！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長 治山正史）は、大好評発売中の一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」※注１である疲労回復ウェア「YOKUNERU（ヨクネル）」に、新色３色を追加し、２０２６年１月２８日（水）より販売を開始いたします。

元々販売しておりましたホワイト・ブラックに加え、新色は落ち着いた印象を演出する「ネイビー」、やさしい温かみを表現した「ピンク」、そして洗練された印象の「グレー」の３色展開です。どの色も日常の疲れを癒し、リラックスした睡眠をサポートするカラーとして厳選いたしました。

変わらぬ高機能で、選ぶ楽しさが広がる

新色の追加により、お客様のライフスタイルやお好みに合わせた選択肢が広がります。もちろん、「NANOMIX(R)」※注２を使用した独自の「肌保温機能繊維」による「血行促進」「疲労回復」「筋肉のコリ緩和」といった高機能はそのままに、春の新色で、より心地よい眠りの時間をお届けします。

"毎日の生活に、回復※注３とうるおい※注４"という「YOKUNERU」の価値をより多くの方に体験していただける新色の登場で、「着て眠るたびに回復する」※注３という新しい夜の過ごし方を提案してまいります。

■商品概要

ネイビー

ピンク

グレー

【商品名】 YOKUNERU

【価格】 単品価格7,450円(税込) 上下価格14,900円（税込）

【発売日】 ２０２６年１月２８日（水）

【サイズ展開】 XS.S.M.L.LL

【カラー展開】 ネイビー・ピンク・グレー

【販売サイト】 https://haruyama.jp/

【販売場所】 一部はるやま店舗・楽天市場・はるやまオンラインサイト

※ 一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

注１ 一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」医療機器製造販売届出番号 27B3X00247999016

注２ NANOMIXは、ワンポイント株式会社の登録商標です

注３ 疲労回復

注４ 保湿繊維使用

◆はるやま商事株式会社

公式WEBサイト：http://haruyama.jp/

X（Twitter）：http://x.com/HARUYAMAONLINE

YOKUNERU Instagram：https://www.instagram.com/yokuneru_official?igsh=MTdndmQ1bDlhYTg0Mg==