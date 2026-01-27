淡路島にあるハローキティの施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は２月１日（日）より、一部メンテナンス工事中の期間限定で、入場料無料で本施設の１階ショップとイベントエリアをお楽しみいただける『フリー入場キャンペーン』を実施いたします。URL：https://awaji-resort.com/news/appleland/22872/

HELLO KITTY SMILEは、皆さまにもっと驚きと感動をお届けするため、２月１日より一部メンテナンス工事に入ります。そして、その期間中、１階ショップエリアとイベントエリアを無料公開いたします。ショップエリアでは、本施設限定グッズをお買い求めいただけるほか、イベントエリアでは大人気で売り切れが続出している“ハローキティの素焼き絵付け体験”や“砂絵”などの製作体験が可能です。「また来たい」と思っていただける場所であり続けるために、この期間中にしっかりと準備を整え、これまで以上に楽しく、思い出に残る施設として皆さまをお迎えいたします。是非無料でお楽しみいただけるこの機会にご来場いただき、また改めてリニューアルオープンの日を、どうぞ楽しみにお待ちください。

■『フリー入場キャンペーン』 概要

期間：２月１日（日）～３月中旬頃まで ※詳細は公式HP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）をご確認ください※メンテナンス期間は予告なく変更する可能性がございます営業時間： 10：00～18：00 (イベントエリアの最終受付は17：00)内容： 1階ショップエリアとイベントエリアを期間限定で無料公開。オリジナルグッズをお買い求めいただけるほか、ハローキティの素焼き絵付け体験や砂絵体験などを入場無料でお楽しみいただけます※施設内の一部ではメンテナンスを実施しているため、1F SHOPとイベントエリア以外は営業を休止しております料金： 無料 ※イベントエリアでは別途体験料が必要です住所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9037

https://www.awajiballet.com/