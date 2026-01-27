【2/4開催】JNTOバンコク事務所長に聞く！ 訪日タイ人の最新動向と2026年にとるべきインバウンド戦略

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、2月4日（水）15:00-16:30にインバウンド事業者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、JNTOの「訪日外客数」や現地の観光動向、movが保有する「SNS・Google・Webサイトデータ」を組み合わせて、タイ市場のポテンシャルや訪日タイ人向けプロモーション設計について分かりやすくお伝えします。

セミナーのポイント

セミナー内容

- 訪日タイ人市場の最新動向がキャッチできる- タイ人の具体的な行動・情報接点が学べる- タイ人向けのプロモーション設計や打ち手が学べる第1部：日本におけるタイ市場のポジショニング- タイ人の観光動向（統計データ、現地情報）- 訪日タイ人の動向（FITフェア）第2部：データで読み解く「訪日タイ人」- 人流データからみた訪日タイ人の動向- SNS・Google・Pantipに見る「旅マエ」の情報収集行動- GoogleMapsやPantipに見る「旅ナカ」の口コミ分析- 訪日タイ人向けプロモーション設計と次の打ち手第3部：質疑応答

JNTOバンコク事務所 所長 中杉氏に直接ご質問いただけるお時間を設けております。

貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。

無料セミナーに申し込む

登壇者

菊池 惟親

株式会社mov 専務取締役

福岡の大手老舗調味料メーカーで同社のブランドショップにて店長及び、西日本のエリアマネージャーとして勤務し、2015年から同社のアメリカ現地法人の設立及び、運営を担う。2018年より株式会社movに参画。

中杉 元

日本政府観光局（JNTO）バンコク事務所 所長

2003年JNTO入構後、2005年香港事務所次長、2011年上海事務所次長、2016年公益財団法人交流協会（現：日本台湾交流協会）台北事務所経済部主任（観光交流組長）等を務める。 2020年よりJNTO本部で総務、調査・マーケティング統括、人事の各グループマネージャーを経て、2024年6月より現職。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202602_bangkok)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202602_bangkok)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202602_bangkok)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202602_bangkok)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235