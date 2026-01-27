Relua～Relax & radiance～（所在地：北海道札幌市中央区南六条西11丁目エクリュ402号室、代表：菅野）は、タイ古式・ワックス脱毛サロン「Relua（レルア）」で、導入が実現すれば、北海道内2台目となる革新的なAIスキンアナライザー搭載脱毛機「Dr.APL Pro」の導入を目指し、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2026年2月26日までプロジェクトを実施しています。目標金額は60万円で、AI技術による肌分析と自動最適化により「効果が高い」施術と「即効性と持続性」を兼ね備えた次世代の脱毛体験の提供を目指します。

挑戦の背景：オーナー自身の感動体験から生まれたプロジェクト

今回のクラウドファンディング挑戦の原点には、サロンオーナーの菅野氏自身による2年間の実体験があります。菅野氏はARTISTIC&CO.社の「Dr.APL Pro」による施術を長期間受け続けた結果、「驚くほど抜ける」という確実な効果を実感。この感動を札幌のお客様にも届けたいという想いから、資金調達の方法として銀行融資ではなく、「支援者と共にサロンを作り上げる」というクラウドファンディングを選択しました。「お客様からは『ワックスはその場ですぐ綺麗になるけど、また生えてくるのが気になる』『将来的に毛をなくしていきたいけれど、医療脱毛は痛そうで怖い』というお声をよくいただきます」と菅野氏は語ります。このような課題を解決するために、ワックス脱毛の「即効性」と最新光脱毛の「持続性」を組み合わせた「W脱毛」というコンセプトを企画しました。現在、美容業界では脱毛市場が拡大し続けており、特に「痛みの少ない脱毛」へのニーズが高まっています。しかし、高品質な脱毛機器の導入には多額の費用が必要となるため、特に地方都市では最新機器を導入できるサロンが限られているのが現状です。

革新的なAI技術が実現する次世代脱毛体験とサロンの特長

今回導入を目指す「Dr.APL Pro」は、高級美顔器「Dr.Arrivo」シリーズで世界的に知られるARTISTIC&CO.社の最新脱毛機器です。この機器最大の革新性は、高度なAIスキンアナライザーを搭載していることで、肌の状態を50倍～300倍に拡大分析し、肌質や毛質を瞬時に判別。そのデータを基に個々の肌に合わせた最適な出力を自動設定します。このAI分析による精密な施術調整により、従来の光脱毛と比較して大幅に効果を高めた施術を実現します。また「Dr.APL Pro」には、8種類の特殊フィルターが装備されており、脱毛だけでなく「シミ」「ニキビ」「赤ら顔」などのスキンケアも同時に行えるマルチ機能を備えています。さらに最大1,800VAという高出力を安定して発揮するために、家庭用コンセントではなく「20A専用電源回路」の工事が必要となり、菅野氏は「工事をしてでも、このパワーをお客様に届けたい」と熱意を示しています。Relua salonでは、「Dr.APL Pro」導入後、ワックス脱毛と光脱毛を組み合わせた「W脱毛」メニューを提供予定です。これにより、「その場でツルツル」を実感できるワックス脱毛の即効性と、徐々に毛が生えにくくなる光脱毛の持続性という、両方のメリットを一度に体験できるようになります。

プロジェクト概要

- 実施期間：2026年1月～2026年2月26日- 目標金額：600,000円- 資金使途： - 導入講習費用：約20万円（技術習得費） - 専用電源回路工事費：約5万円（安定した高出力のための電気工事） - 精密機器輸送費：約10万円（栃木～札幌間の安全輸送） - 初期ランニングコスト・諸経費：約25万円- サービス開始予定：2026年5月頃- クラウドファンディングURL：https://camp-fire.jp/projects/912893/view- 特典内容：支援者には特別割引施術チケットを用意（知人へのプレゼント・譲渡も可能） - 3,000円：Sパーツ光脱毛×2回券（ワキ・口周りなど） - 5,000円：Mパーツ光脱毛×2回券（全顔・ひじ下など） - 10,000円：VIO光脱毛×3回券または全身光脱毛+VIOワックス脱毛 - 48,000円：全身脱毛コンプリート（顔・VIO込）×5回券なお、このクラウドファンディングは「All-or-Nothing」方式を採用しており、目標金額に達しない場合はプロジェクト不成立となり、支援金は全額返金されます。

会社概要

- 企業名：Relua salon- 所在地：北海道札幌市中央区南六条西11丁目エクリュ402号室- 代表者：菅野美玲- お問い合わせ先：011-301-0772- 事業内容：タイ古式マッサージ、ワックス脱毛サービス- 公式サイト：https://relua.crayonsite.info/‐ インスタグラム：https://www.instagram.com/relua0307?igsh=Nmoxb2E3d2Y3cmFt‐ HotPepper Beauty：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000791172/