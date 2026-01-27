【深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾】プロジェクトの集大成！成果発表会を開催します！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人とやまミライラボでは、日本財団が推進する「海と日本プロジェクト」の一環として、県内の小中学生を対象とした「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾」を実施してまいりました。

この度、これまでの学び・研究の成果を発表する場として「成果発表会」を開催いたします。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾 成果発表会

「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾」は、深海に興味を持つ小学5年生から中学2年生までの10人を一般公募で選抜、2025年5月の開講式をスタートに、富山湾の地形や深海生物、深層水などについて座学からフィールドワークなどの様々な講座や、日本一の深海を持つ静岡県・駿河湾へ訪問して富山湾との地形や生物の違いの学習などを行ってきました。

プロジェクト後半の10月からは、各キッズが講座を通して深く興味を持ったことについて、個別に様々な専門家を講師に依頼、研究し、まとめる作業をしてきました。12月にはプレゼンテーション講座を実施。スライドや動画を効果的な使い方や、伝え方も学びました。

そしてこの度、その集大成として、成果発表会を行います。発表会では、同様の企画を折に触れて交流しながら行ってきた静岡県・駿河湾のキッズたちをオンラインで結び、リアルタイムで感想ももらいます。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/474_1_515503764d1d3298eb6eb649dfe7967f.jpg?v=202601270121 ]

【深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾とは】

日本三大深湾のひとつ「富山湾」。ここ富山から、世界に誇る海洋・深海のプロフェッショナル人材を輩出すべく行われるプロジェクトです。参加者は、深海にまつわるさまざまな分野のプロによる講座を受けて、その後、自身の関心あるテーマについて深く研究を進めます。

また、自身の研究成果の報告動画の作成にも挑戦！研究、アウトプットの両面を体験することで、次世代の海洋専門リーダーを育てます。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人とやまミライラボ

URL：https://www.bbt.co.jp/toyama-mirailabo/zaimu/

活動内容：富山県の豊かな海を未来に残すため、海と人をつなげる活動や子どもを中心とした海洋教育を推進する。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/