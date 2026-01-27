鈴鹿高専にてOB起業家のプロッセルHD代表 横山によるキャリア講演を実施。高専生のキャリア教育に貢献

株式会社プロッセルホールディングス

高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開する株式会社プロッセル（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝、以下「プロッセル」）は、2025年12月3日（水）に鈴鹿工業高等専門学校にて、在学中の2年生に対するキャリア講演を実施いたしました。講演には長岡高専出身の当社代表の横山と、久留米高専出身のSocialups株式会社 代表取締役社長/CEOの高瀬 章充氏が登壇いたしました。地方に点在し多様なロールモデルとの接点が限られがちな高専生に対し、自身の波乱に富んだキャリアの裏側や、高専時代の失敗をどう乗り越え現在のキャリアに繋げたのかなど、包み隠さず語りました。当社は今後も高専生に対するキャリア教育を通じて、ビジョン「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」の実現を目指してまいります。

■キャリア講演開催の背景

少子高齢化、終身雇用制度の崩壊、モデル就業規則の改訂など、就業環境や産業・経済の構造が変化するなかでキャリア教育の重要性が問われています。特に高専は地方に点在していることから、起業家・研究者・ビジネスパーソンなど多様なロールモデルに触れる機会が限られるという課題があります。

当社は長岡高専出身の創業者によって2020年に設立したスタートアップ企業です。「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」というビジョンのもと、高等専門学校（高専）に通う学生たちのキャリア支援とアントレプレナーシップ教育に特化した、日本でも稀有な専門支援機関として活動しています。

そこでこの度、鈴鹿工業高等専門学校にて、代表の横山によるキャリア講演を実施いたしました。当社は今後も高専生に対するキャリア教育を通じて、ビジョン「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」の実現を目指してまいります。

■登壇の内容：成功体験の裏側にあるリアル

当日横山からは、長岡高専に進学した経緯から学生生活、そしてこれまでの波乱に富んだキャリアまでを赤裸々にお話ししました。特に成功体験の裏側にあるリアルを中心にお話しし、高専時代の失敗談や、それをどう乗り越え今のキャリアに繋げてきたのかを伝えました。

講演の様子

○プロフィール／横山 和輝

1998年富山県生まれ、新潟市育ち。長岡高専電子制御工学科から専攻科に進学。在学中にフィンランドへ留学し、帰国後は株式会社タイミーに参画。2020年に株式会社プロッセルを設立。

起業後も長岡市役所での兼務など多様な活動を展開。現在は株式会社プロッセルホールディングスに体制を変更し、高専を軸とした人材採用支援、ハードウェア開発、ソフトウェア開発など、高専生・高専人が関わる事業を幅広く展開している。

■キャリア講演の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59560/table/50_1_5c15b46abc9e5339bc41102284c385a0.jpg?v=202601270121 ]

■株式会社プロッセル

「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」をビジョンに掲げる、長岡高専発のスタートアップ企業です。高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を複数展開しています。

○新卒採用事業：高専生を採用したい企業向けに、高専生と企業との接点を創出するイベント「With KOSEN」の企画・運営

○転職・副業支援事業：高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」を運営

○起業支援事業：起業を目指す高専生や起業家教育に力を入れたい高専のサポート、M&Aによる高専出身の起業家支援

○教育事業：高専への入学を目指した学習塾、プログラミング技術を磨くための教室を運営

社名：株式会社プロッセル

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2020年6月5日

HP : https://prossell.jp/

■株式会社プロッセルホールディングス

プロッセルホールディングスは、高専発企業のロールアップと新規事業創出を推進し、グループシナジーで価値を最大化します。高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開。M&Aによる戦略的統合と新規事業立ち上げの両輪で、高専エコシステム全体の成長を加速させ、社会に新たな価値を届けます。

○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：ハードウェア開発や推し活グッズの特注製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

HP ：https://hd.prossell.jp



