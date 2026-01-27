CAメディスン株式会社(本社：宮崎県)は、不調が出る動作(＝関節運動ROMなど)を選ぶことで関与しやすい筋肉の候補を抽出・提示するWebサービス「donokin(ドノキン)」を、2026年1月27日にベータ版(β版)として公開いたします。





サービスURL： https://donokin.com





生活ROM不調→筋候補





donokinは、生活の中で不調が出る動作を選択することで、その動作に関与しやすい「筋肉の候補」を抽出・提示し、情報の整理・理解を補助するためのツールです。運動・スポーツ用途を目的としたアプリではなく、診断・治療や原因の断定を行うものではありません。





想定する利用場面として、日常生活における「腕を上げると肩がつらい」「立ち上がりで股関節が気になる」等の不調の整理に加え、施術者・トレーナー等の実務者および鍼灸／柔整／トレーナー学生による評価・カウンセリングで得られた“症状が出る動き”の情報整理、さらにジム利用者のオーバーユースにより「この動きだけ気になる」といった状況の共有を想定しています。





動作選択は、(1)動画によるビジュアル選択、(2)テキストによる日常動作選択の2系統を用意しており、該当する動作を丁寧に選ぶほど、関与筋候補がより精密になりやすい設計です。結果画面では、関与しやすい筋肉を多い順にランキング表示し、各筋肉について参考情報としてストレッチ方法を表示します。さらに詳細表示では、関与筋候補の一覧(筋肉表)に加え、関与しやすい神経根および神経名を表示し、「どの動きで何が関与しやすいか」を整理しやすくします。





なお、ベータ版(β版)としての公開にあたり、機能や表示は順次改善を予定しています。





本サービスは診断・治療を目的としたものではなく、参考情報としてご利用ください。症状が強い場合や継続する場合は医療機関にご相談ください。









■会社概要

商号 ： CAメディスン株式会社

代表者 ： 高野 義道

所在地 ： 宮崎県宮崎市大塚台東2-11-13

法人設立： 平成15年8月8日(初めは個人事業として平成10年1月に開始)

事業内容： 鍼灸施術業(高野鍼灸リラクセーション)、大塚台薬店、IT関連

URL ： https://www.ca-medicine.jp/