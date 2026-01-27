抗アミロイドβ抗体薬の登場により、認知症診療では治療前診断や治療効果評価における画像診断の重要性が急速に高まっています。

株式会社メテオが運営する医療動画配信サービス「Medical*Online Video」は、こうした診療環境の変化を背景に、認知症治療と診断の最新知見を体系的に学べる新シリーズ『認知症治療と診断の最前線 ― 画像診断・バイオマーカーから抗アミロイド抗体薬治療まで ―』を、2026年1月27日(火)より公開いたします。





配信開始時点では、「認知症 画像診断」「アルツハイマー病 アミロイドPETの原理とガイドライン」の2本を公開し、認知症診療において重要性が高まる画像診断の基礎と実践的な考え方を、医療従事者向けに分かりやすく解説します。





高齢化の進行により、認知症診療はあらゆる医療現場で重要性を増しています。

特に近年、アルツハイマー病に対する抗アミロイドβ抗体薬の承認により、治療対象者の選定や治療効果評価において、画像診断の役割が飛躍的に拡大しています。





このような背景を踏まえ、Medical*Online Videoでは、認知症診療の出発点となる画像診断の考え方と評価フローを整理し、医療従事者の日常診療に直結する教育コンテンツとして本企画を立ち上げました。





認知症診断と治療の最前線：特集ページ





『認知症治療と診断の最前線 ― 画像診断・バイオマーカーから抗アミロイド抗体薬治療まで ―』





1. 認知症 画像診断

認知症は、脳の疾患により認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態であり、その原因は多岐にわたります。アルツハイマー病が原因の半数以上を占めるとされる一方、脳血管障害、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症なども重要な鑑別疾患です。





原因疾患の鑑別において、画像診断は中核的な役割を担います。

本動画では、認知症画像診断の基本的な考え方と診断フローについて、症例を提示しながら解説します。





認知症 画像診断





認知症 画像診断：









2. アルツハイマー病 アミロイドPETの原理 ガイドライン概要

抗アミロイドβ抗体薬の承認により、治療対象者の選定においては、脳内にアミロイドβプラークが存在することをアミロイドPETまたは脳脊髄液検査で確認することが求められています。また、治療によるアミロイドβプラーク除去効果の評価にもアミロイドPETが活用されています。





本動画では、アミロイドPETの基本原理、診療で求められる適正使用の考え方、**「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン 改訂第4版」**の要点について、臨床現場での実践を意識しながら解説します。





アルツハイマー病 アミロイドPETの原理 ガイドライン概要





アルツハイマー病 アミロイドPETの原理 ガイドライン概要：









■Medical*Online Videoについて

「Medical*Online Video」は、医師・看護師・リハビリ職・臨床検査技師・放射線技師・学生など、すべての医療従事者に向けて医療手技や診療・教育に関する動画を提供する配信サービスです。

現在、約750本のオリジナル動画を配信中。

理学療法、作業療法、看護、臨床検査、放射線技術、医療法律相談など、医療現場に必要な知識を体系的に学べる動画コンテンツを継続的に拡充しています。









■メディカルオンラインについて

Medical*Online(メディカルオンライン)はメテオが2000年に開始した国内医学文献の電子配信サービスです。





国内医学雑誌の電子配信が皆無の中、民間企業として初めて実施した先駆け的なサービスです。

現在は商業出版系医学雑誌、学会・研究会誌等、約1,700ジャーナル：約440万文献のデータを配信しており、国内の大学・病院・専門学校・医学研究所等、約1,700機関で採用されています。





医学文献以外にも、医学系電子書籍のサブスクリプションサービス「メディカルオンライン イーブックスライブラリー」や医薬品の添付文書DBである「くすり」、医療機器のカタログ情報DB「プロダクト」等、さまざまな医療に関する情報を配信するプラットフォームです。





【Medical*Online(メディカルオンライン)】

・文献

https://mol.medicalonline.jp/

・電子書籍「イーブックスライブラリー」

https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/

・医薬品添付文書DB「くすり」

https://pha.medicalonline.jp/

・医療機器カタログ情報「プロダクト」

https://dev.medicalonline.jp/









