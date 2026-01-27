■製品概要

スマホの映像をケーブルなしで車載ディスプレイへ映せる“ワイヤレスミラーリング”に特化したアダプター「GETPAIRR Mirror Cast」です。本製品は、市場で増え続ける「車内でスマホ画面をそのまま映したい」というニーズに応えるために開発されたシリーズ唯一のワイヤレスミラーリングモデルです。iPhone 15以降およびDisplayPort Alt Mode対応Androidスマホに対応し、純正で有線CarPlayを搭載した車両でご利用いただけます。

■限定割引セール

【GETPAIRR Mirror Cast】割引率：30％オフ（クーポン併用可）クーポンコード：PF7CD722有効期間：1月27日～3月31日商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G現在開催中のセール価格と併用することで、約1万円で購入可能な特別キャンペーンとなっています。

■製品機能

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3Ghttps://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3GYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=H0HQ7k-Bi0I

■1. ワイヤレスミラーリング（スマホ画面をそのまま車内へ）

ケーブルを繋ぐ必要がなく、スマホの画面をリアルタイムで車載ディスプレイへ表示できます。YouTube、ブラウザ、ライブ配信、スポーツ、写真アプリなど、スマホで見られるものはそのまま大画面に。

使用条件：

①iPhone：15以降のモデル②Androidスマホ：DP Alt Mode（DisplayPort出力）に対応した機種③ 純正で有線CarPlayを搭載している車載ナビ年末のロングドライブや、家族とのクリスマス移動時間をより快適にします。

■2. 有線CarPlay → ワイヤレスCarPlay 化

普段のCarPlayをワイヤレス化したい方にも便利です。車載ナビに挿し、スマホとBluetooth/Wi-Fi接続するだけで、自動的にワイヤレスCarPlayがスタート。ナビ・地図・通話・音楽アプリなど、これまでの機能はそのまま“ケーブルフリー”で使用できます。

■注意事項（重要）

1.有線Android Auto → ワイヤレスAndroid Auto には非対応。本製品はミラーリング専用モデルであり、Android Auto のワイヤレス化用途ではお使いいただけません。2.使用中に本体が発熱する場合がありますが正常動作です。出荷前に高温・低温の耐久テストを実施済みで、安全基準を満たしております。

■まとめ

GETPAIRR「Mirror Cast」は、“スマホ画面を車内へそのまま映したい”というユーザーの声から生まれた、業界でも希少なワイヤレスミラーリング専用アダプターです。2024年末～2025年のドライブシーズンをより快適に。クリスマス限定価格も実施中の今、ぜひこの機会にお試しください。