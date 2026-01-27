元澤誠選手・平寿哉選手に直接質問できるチャンス！シーホース三河×刈谷市「キラキラ教室オンライン」でプロの思考に迫る

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

刈谷市ホームタウンチームとして、「キラキラ教室オンライン」にシーホース三河の選手が出演します！

選手とライブセッションをして、ぜひ交流を楽しんでください♪

「試合中はどんなことを考えているのか」や「プロになって驚いたこと」などみんなが気になるご質問をどうぞ！！

イベント概要

●日時

2026年1月27日(火) 18:00～ ※30分ほど

参加方法は下記よりご入室ください

●主催

刈谷市スポーツファンサイト【Kスポ】

▶https://web.spo.live/group/vtx05woaak

●内容

選手とのライブセッション

●参加費

無料

●キラキラ教室オンラインとは

キラキラ教室オンラインとは、刈谷市をホームタウンとするプロスポーツチームの選手が、スポーツの楽しさや上手になるコツを教えてくれる特別なライブセッションです！

プロアスリートたちの経験や技術を間近で聞けて、チャットで質問もできる貴重な時間です。既にスポーツをやっている方も、これから始めたい方も、ただ見るのが好きな方も、みんな大歓迎。一緒にスポーツの楽しさを共有しましょう！

●出演選手

#5 元澤誠#9 平寿哉参加はこちらから :https://web.spo.live/event/p1pk2k4gbM/

※スタートは1月27日(火) 18：00～です！