ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、バティスト・ボンフォン選手と契約合意に至り2025-26シーズンの入団が決定しましたのでお知らせいたします。

バティスト・ボンフォン（Baptiste Bonnefond）

プロフィール

背番号：46ポジション：LB身長・体重：194cm・101kg生年月日：1993年1月22日（33歳）出身地：フランス経歴：2013～19年モンペリエ・ハンドボール（フランス1部リーグ） → 19～21年PAUCハンドボール（フランス1部） → 21～22年HCメシュコフ・ブレスト（ベラルーシSEHAリーグ／チャンピオンズリーグ） → 22年USAMニーム・ガール（フランス1部） → 22～23年フェニックス・トゥールーズ・ハンドボール（フランス1部） → 23～25年 HBCナント（フランス1部）

おもな受賞歴：チャンピオンズリーグ3位（2025）ベラルーシ選手権優勝（2022）チャンピオンズリーグ優勝（2018）フランスリーグカップ優勝（2012、14、16）フランス選手権優勝（2012）

代表歴：フランス代表（2015～18）

コメント

このたびジークスター東京の一員となれたことをとても光栄に思います。チームの目標である優勝に向け、レベルアップに貢献できるよう全力を注ぎます。チームメイトと積極的にコミュニケーションを取り、コートの中だけでなく外でも素晴らしい関係を築いていきたいと思います。日本は初めてなので、東京はもちろん、それ以外の都市や文化に触れることにも興奮しています。熱い応援をよろしくお願いします！

