MintoStudio、生成AIを活用したショートドラマ制作を開始。 AI映像の第一人者・宮城明弘氏と共同で、案件直結・映像制作経験者向け「AIドラマ制作を『仕事』にするプロ向け実践講義」を開講

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛）の運営するコンテンツ制作スタジオ「MintoStudio」は、生成AIを活用したショートドラマ制作を開始いたしました。これに伴い、日本におけるAI映像制作の第一人者である宮城明弘氏を講師に迎え、映像制作の実務経験者を対象とした案件直結型の特別プログラム「AIドラマ制作を『仕事』にするプロ向け実践講義」を開設することをお知らせいたします。

■生成AIを活用したショートドラマ制作を開始

MintoStudioは、これまで『第一回 Renta! ショートドラマ・アニメ大賞2025』で総合大賞を受賞した『愛の炎罪～人気ママタレの裏の顔は不倫モンスターでした。～』や、ReelShort、ShortMaxなど主要なショートドラマアプリで首位を獲得した『今、晒してます。ー今度は私が、晒して刻んで奪ってあげるー』を手掛けてまいりました。

一方で昨年から中国において、AIドラマは「AIマイクロドラマ元年」と呼ばれるほどの爆発的成長を遂げており、今後数年で100億元（約2,200億円）規模の市場へ拡大すると予測されております。（※）

こうした市場の盛り上がりと、弊社の課金型ショートドラマにおける国内随一の実績を背景に、この度、さらなる表現の追求を目指し、生成AIを活用したショートドラマ制作を開始いたします。

（※）人民網日本語版「中国のAIマイクロドラマが急成長 今後2-3年で100億元規模へ」

https://j.people.com.cn/n3/2025/1231/c94476-20408885.html

■「AIドラマ制作を『仕事』にするプロ向け実践講義」開設の背景と目的

生成AIを活用したショートドラマ制作の開始に合わせて、MintoStudioではAIによるドラマ・アニメ制作体制の拡充を目指し、AI映像制作の第一人者である宮城氏と共同で、映像制作の実務経験者に特化した実践講義を開設いたします。

本講座は、単なるスキルの習得に留まらず、AIコンテンツ制作における継続的な業務パートナーの募集・発掘を最大の目的としています。「案件直結型」の講座として、受講を通じて高いパフォーマンスを発揮された優秀者には、今後MintoStudioが手掛けるAIコンテンツ制作を優先的に発注させていただきます。

■ 講座の特徴

本講座は AI でのドラマ・アニメなどコンテンツ制作の拡充を行うべく、AI クリエイターの 育成を目的としてMintoStudioと宮城氏と共同で行うAIドラマ講座です。

本講座はAIコ ンテンツ制作の業務パートナーの募集を目的としています。 本講座は、ドラマ、映画、 CM など映像制作の実務経験をお持ちの方を対象とした、パネルディスカッション型の特 別講座です。最新の生成 AI 技術をプロの制作フローに違和感なく組み込み、「商業映像」 としてのクオリティをさらに高めるためのノウハウを徹底的に伝授します。 プロの現場で 求められる脚本からの AI ドラマ化、権利関係の注意事項など、AI を用いた映像制作ならで はの重要事項に焦点を当てます。

■ このような方のご参加をお待ちしております

・これまでの映像制作経験を土台に、AIを「仕事」として活用したいプロの方

・AIを単なる効率化ツールではなく、新たな表現手段としてビジネスに繋げたい方

・商業レベルの質の高い表現力を追求し、次世代の制作案件に携わりたい方

登壇概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29274/table/304_1_5c2d3c6e84cac1f911d99a75c996c15c.jpg?v=202601270121 ]

【主な講座内容】

・脚本からAIドラマ化するうえで大事なこと

・AIで「リアル」をどう表現するか

・現時点でAIで出来ること・できないこと（同一性・会話劇・グループショット）

・実写×AIの現在地

・AI制作における権利関係の注意事項

・AIで商業映像を作るのに必要なこと

・課金ショートドラマの市場とトレンド

※内容は一部変更になる場合があります。

【お申し込み期間】

1月27日（火）～2月23日（月）まで

以下の申し込みフォームより制作実績等のご回答をお願いいたします。

選考結果は、締切後、3月12日（木）までに順次メールにてご連絡いたします

【留意事項】

当日は記録用の撮影が入りますが、外部への公開は行いません。

撮影データは主催者内部の記録としてのみ管理いたします。

■問い合わせ窓口メールアドレス

お問い合わせは、shortdrama@minto-inc.jpまでお願いいたします。

件名に「AIドラマ講座について」とご記載お願いいたします。

【事前課題】

■東京渋谷を舞台設定にした30秒のオリジナル映像

└情景のみのシーン 7秒

└アクションやバトルシーン 15秒

└会話シーンなどの日常的な動きのある映像 8秒※リップシンク無しもでも可

- 演出：ドラマ・MV不問- 音声：音楽必須（会話シーンの音声は不要）- 内容：実写風表現。物語性は考慮せず、映像の質感を最優先- 使用推奨ツール- - Veo- - Hailuo- - Kling- 形式 -画面サイズ（16:9）※全体の情景の作り方なども見たいので16:9- 使用ツールは不問。

申し込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWMH1_oPeyz1D-s11AmEseXftSs7dk-vp_nVWz40A7Rg1Eg/viewform?usp=header

■登壇者プロフィール

宮城 明弘（Akihiro Miyagi） AI クリエイティブディレクター TRUSTAR所属

15年以上映像プロデューサーとしてCMやMVの企画制作に携わる中でAIの可能性に着目し、自らAIクリエイターとしての活動を開始。

最新のAI技術を駆使し、強い視覚的インパクトと独自の美的感覚を融合させた映像表現を得意とする。

読売テレビ『サヨナラ港区』、日本テレビ『TOKYO巫女忍者』など、地上波ドラマにおけるAI活用を牽引し、AIとリアルを融合した新しい映像制作の在り方を提示。従来の映像制作では実現できなかった表現領域を切り拓いている。

現在は日本、アメリカ、フランス、ベルギー、インドなど世界各国のプロダクションと独占マネジメント契約を締結し、グローバルに活動。

未来的で革新的なビジュアルコンテンツを通じて、映像表現の次なるスタンダードを創出し続けている。

駒場 舜（Shun Komaba）株式会社Minto ショートドラマプロデューサー

プロデューサーとして、テレビドラマから企業広告まで幅広く映像制作を手がける。テレビ番組のSNSプロモーションにも携わり、「夫の家庭を壊すまで」「きのう何食べた？」「キンパとおにぎり」などのPRを担当。現在は株式会社Mintoにて、ショートドラマスタジオのチーフプロデューサーを務める。AIドラマの開発にも邁進中。 ＜ショートドラマ代表作＞ 「愛の炎罪～人気ママタレの裏の顔は不倫モンスターでした。～」 「今、晒してます。-今度は私が、晒して刻んで奪ってあげる-」 など

■「MintoStudio」について

MintoStudio HP：https://mintoshortdrama.wraptas.site/

「MintoStudio」は、主にストーリーコンテンツを制作するコンテンツスタジオです。課金型ショートドラマに特化し、日本最多となる70作以上をプロデュースし、世界最大級のショートドラマプラットフォームのReelshortはじめ、ShortMax、BUMP、Viglooなど国内外多数のプラットフォームにて1位を獲得。現在、以下のポジションにて共に世界へ挑むショートドラマを生み出す意欲のある方をお待ちしています。

- 【募集】ショートドラマ脚本家https://www.wantedly.com/projects/2241687?utm_source=t.co&utm_medium=share&lang=ja(https://www.wantedly.com/projects/2241687?utm_source=t.co&utm_medium=share&lang=ja)- 【募集】ショートドラマプロデューサーhttps://www.wantedly.com/projects/1715577

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/