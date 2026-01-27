『ネオフランスロール　レーズン』新発売『米粉』『フランス』リニューアル、新キャラクターも登場！

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、ネオバターロールシリーズの新商品『ネオフランスロール レーズン』を２０２６年２月１日（日）より発売いたします。また、『ネオ米粉ロール』と『ネオフランスロール』をリニューアルいたします。「ネオバターロール」は、ふんわり焼き上げたロールパンに風味豊かなマーガリンを入れた、発売２９年目を迎えるロングセラー商品です。簡便性だけでなく、絶妙なバランスで生まれる味わいに、多くのお客様からお求めいただいております。

■新商品『ネオフランスロール レーズン』

香ばしいソフトフランス生地に、ネオバターロールシリーズの人気ナンバーワン「ネオレーズンバターロール」と同じ甘酸っぱいレーズンを入れました。マーガリンとの相性もぴったりです。

■『ネオ米粉ロール』『ネオフランスロール』リニューアル

ネオ米粉ロール

もちもち・しっとりとした食感とほんのりとした甘味を引き出しました。

ネオフランスロール

香ばしい小麦の風味をアップし、ソフトフランスパンらしい食感に仕上げました。

■『ネオフランスロール レーズン』のキャラクター「フラレちゃん」登場

ネオフランスロール レーズンの新キャラクター「フラレちゃん」が登場します。性格がとってもいいお嬢様。元気で素直、優しい心を持っています。

■その他キャラクターについて

ネオバターロールの妖精「ネオバタくん」は、公式ホームページやInstagram、TikTokで活動中。個性豊かな仲間たちもおり、それぞれがネオバターロールシリーズの各商品を代表するキャラクターとして、ファンから親しまれています。

ネオバタくんの部屋 :https://www.fujipan.co.jp/product/neo/neobatakun/ネオバタくん公式TikTok :https://www.tiktok.com/@neobatakun_koushikiネオバタくん公式Instagram :https://www.instagram.com/neobatakun_koushiki/

■商品概要

ネオフランスロール レーズン そのままでおいしいマーガリン入り。レーズンを練り込んだソフトフランス生地のロールパン。

ネオ米粉ロール そのままでおいしいマーガリン入り。国産米粉使用のロールパン。

ネオフランスロール そのままでおいしいマーガリン入り。ソフトフランス生地のロールパン。

【価格】オープン価格

【販売地域】商品ごとに記載 ※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】

ネオフランスロール レーズン ４９０２４１０-２３１１９６ 全国※北海道・沖縄は除く

ネオ米粉ロール ４９０２４１０-２３０８５４ 全国※北海道・沖縄は除く

ネオフランスロール ４９０２４１０-２３０８７８ 全国※沖縄は除く

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan