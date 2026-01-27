『ネオフランスロール　レーズン』新発売『米粉』『フランス』リニューアル、新キャラクターも登場！

フジパン株式会社

　フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、ネオバターロールシリーズの新商品『ネオフランスロール　レーズン』を２０２６年２月１日（日）より発売いたします。また、『ネオ米粉ロール』と『ネオフランスロール』をリニューアルいたします。「ネオバターロール」は、ふんわり焼き上げたロールパンに風味豊かなマーガリンを入れた、発売２９年目を迎えるロングセラー商品です。簡便性だけでなく、絶妙なバランスで生まれる味わいに、多くのお客様からお求めいただいております。






■新商品『ネオフランスロール　レーズン』


　香ばしいソフトフランス生地に、ネオバターロールシリーズの人気ナンバーワン「ネオレーズンバターロール」と同じ甘酸っぱいレーズンを入れました。マーガリンとの相性もぴったりです。



■『ネオ米粉ロール』『ネオフランスロール』リニューアル


ネオ米粉ロール


　もちもち・しっとりとした食感とほんのりとした甘味を引き出しました。


ネオフランスロール


　香ばしい小麦の風味をアップし、ソフトフランスパンらしい食感に仕上げました。



■『ネオフランスロール　レーズン』のキャラクター「フラレちゃん」登場


　ネオフランスロール　レーズンの新キャラクター「フラレちゃん」が登場します。性格がとってもいいお嬢様。元気で素直、優しい心を持っています。




■その他キャラクターについて


　ネオバターロールの妖精「ネオバタくん」は、公式ホームページやInstagram、TikTokで活動中。個性豊かな仲間たちもおり、それぞれがネオバターロールシリーズの各商品を代表するキャラクターとして、ファンから親しまれています。




ネオバタくんの部屋 :
https://www.fujipan.co.jp/product/neo/neobatakun/
ネオバタくん公式TikTok :
https://www.tiktok.com/@neobatakun_koushiki
ネオバタくん公式Instagram :
https://www.instagram.com/neobatakun_koushiki/


■商品概要


ネオフランスロール　レーズン　そのままでおいしいマーガリン入り。レーズンを練り込んだソフトフランス生地のロールパン。


ネオ米粉ロール　そのままでおいしいマーガリン入り。国産米粉使用のロールパン。


ネオフランスロール　そのままでおいしいマーガリン入り。ソフトフランス生地のロールパン。


【価格】オープン価格　


【販売地域】商品ごとに記載　※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。


【販売店】スーパー、ドラッグストア等


【JANコード】


ネオフランスロール　レーズン　４９０２４１０-２３１１９６　全国※北海道・沖縄は除く


ネオ米粉ロール　４９０２４１０-２３０８５４　全国※北海道・沖縄は除く


ネオフランスロール　４９０２４１０-２３０８７８　全国※沖縄は除く



■フジパン株式会社　会社概要


【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）


【設立】 ２００６年７月３日


【資本金】４億円


【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売


フジパンホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan