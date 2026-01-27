【1/30終了】100万円超の高級セラーも対象！必ず「豪華ワイン」がもらえる冬のワインセラーキャンペーン、セラー専科にて最終カウントダウン開始

株式会社イズミセ

本キャンペーンでは、対象のワインセラーをご購入いただいたお客様全員に、豪華な特典ワインを必ず1本プレゼントいたします。（例：『ユーロカーブ レヴェラシオン』購入で「ラトリシエール シャンベルタン グラン クリュ 2021 ドメーヌ トラぺ ペール エ フィス」をプレゼント）

開催期間は2026年1月30日（金）13：59までとなりますので、ワインセラーのご購入をご検討中のお客様は、この機会をぜひお見逃しなく。

キャンペーン対象メーカーは、『Lefier（ルフィエール）』や『EUROCAVE（ユーロカーブ）』、『STYLECREA（スタイルクレア）』など、国内外で人気の8メーカーです。お客様のニーズに合わせた幅広いラインナップをご用意しております。

セラー専科本店では必ずワインをプレゼント。また、楽天市場店・Yahoo!店ではワインのプレゼント、もしくはポイント5倍よりお好きな特典をご選択いただけます。

■一部対象機種をご紹介

商品名 ：ユーロカーブ レヴェラシオン

本店販売価格：1,122,000円(税込)

収納本数 ：182本(標準的なボルドーボトル換算)

特典ワイン ：ラトリシエール シャンベルタン グラン クリュ 2021 ドメーヌ トラぺ ペール エ フィス

ユーロカーブの新しいフラッグシップモデル

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/eurocave/revelation/992244)

商品名 ：スタイルクレア SC-52

本店販売価格：187,000円(税込)

収納本数 ：52本(標準的なボルドーボトル換算)

特典ワイン ：ジュヴレ シャンベルタン 2018 カミュ ペール エ フィス

ステンレスフレームが特徴のスリムなワインセラー

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/stylecrea/992778)

商品名 ：ルフィエール TwoTime40+

本店販売価格：106,700円(税込)

収納本数 ：40本(標準的なボルドーボトル換算)

特典ワイン ：バトラー シャルドネ 2024 デ ウェホフ

ドンペリボトルのようなサイズも余裕で収納できる棚間広めタイプ

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/basicline/993515)

■キャンペーン概要はこちら

セラー専科本店：https://www.winecellar.jp/c/campaign/cellarcampaign

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellar/c/0000000816/

Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cellar/2018b2c6a4.html

【本件に関するお問い合わせ先】

WINE＆WINECELLAR セラー専科

本店：https://www.winecellar.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

URL：https://www.izumise.co.jp/