“推し”の作品がもっと身近に！個人クリエイターの作品が全国のファミリーマートで購入可能に！「ファミマプリントクリエイターズ」サービス開始

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、全国のファミリーマート店内に設置されたマルチコピー機「ファミマプリント」にて、個人クリエイターの作品を販売する新サービス「ファミマプリントクリエイターズ」を2026年1月27日（火）から開始いたします。

※一部、マルチコピー機の設置のない店舗がございます。

■全国のファミリーマートが“あなたの作品”の販売場所に！推し活もサポート！

YouTubeやSNSの普及により、国内のクリエイターエコノミー市場は年々拡大傾向にあり、2024年の国内クリエイターエコノミー潜在市場の市場規模は14兆5,866億円と推計されました。（※）。また、特定の対象を応援する「推し活」も一般化し、その対象はメジャーなものだけでなく、個人のクリエイターなどへ広がっています。

このたび、「ファミマプリント」では、個人クリエイターの方々が作品を気軽に販売いただける新サービスを開始いたします。クリエイターにとっては在庫や初期費用を抱えることなく全国のファミリーマートで作品を販売することが可能となり、ファンにとってはお近くのファミリーマート店舗でいつでも作品を購入でき、購入を通じて応援につながります。

本サービスを通じて、個人クリエイターの皆さんの活動を応援するとともに、お客さまへ新しい“推し活”の形をご提案してまいります。

※出所：三菱UFJリサーチ&コンサルティング「国内クリエイターエコノミーに関する調査結果（2025 年）」

「クリエイターエコノミー」とは、クリエイター個人がプラットフォームを通じて自身の創作活動や創作物を発信することによって創出される価値の総額を指す。一方、クリエイターエコノミー潜在市場は、プラットフォームなどの取引形態や流通チャネルを問わず、クリエイターによる創作活動全般から生み出される価値の総額を指す。

■「ファミマプリントクリエイターズ」サービス概要

【サービス名】ファミマプリントクリエイターズ

【サービス開始日】2026年1月27日（火）10時～

【仕様】用紙／種別：全11種類

【価格】300円（税込）～700円（税込）

【販売期間】販売開始日から30日間 ※販売開始日は10時

【販売地域】全国

【販売方法】選択形式

【内容】個人のクリエイター作品を随時販売いたします。

詳細は「ファミマプリントクリエイターズ」サイトをご覧ください

URL：https://creators-fp.family.co.jp/ ※1月27日（火）10時公開予定

●クリエイター登録

登録手順：以下の４ステップです。

１.アカウント登録申請

２.個人情報登録申請（個人情報・マイナンバー・口座情報）

３.クリエイタープロフィールを入力申請

４.販売作品画像データを登録申請

※２.の登録後、本人確認審査があります。審査承認後に３.４.のステップに進みます。

※３.４.の入力・登録後に販売作品画像等の審査があります。

※年齢制限: 未成年（満18歳未満）は登録できません。

●販売作品画像登録

登録数：1種類から最大10種類まで一度に画像申請が可能。最大同時に30種類まで販売できます。

販売期間: 販売画像承認完了の翌日AM10時から30日間です。

※売上金額の一部をロイヤリティとして算出した後、諸経費を引いた額をお支払いいたします。

●種類

用紙サイズ・種別もさまざまで、お気に入りのイラスト作品を飾って楽しむミニギャラリーから、貼って楽しむステーショナリーなどのデコレーションまで幅広く楽しめます。

※サイズ：L判(89mm×127mm)、2L判(127mm×178mm)、スクエア(127mm×127mm)

■ファミマプリントクリエイターズのみなさんをご紹介！

2025年12月に開催した「ファミフェス2025」の『ファミマで推し活！？「推し活ファミマプリント」』にてご紹介した個人クリエイターの方々の作品も1月27日（火）から販売予定です。※一部除く

ファミフェス2025「推し活ファミマプリント」の展示

販売作品（一部抜粋）

クリエイター名：タケウチ リョースケ

SNSを中心に絶大な人気を誇るイラストレーターで、ストリートファッションとキャラクターを掛け合わせた、ポップでエッジの効いた作風が特徴です。数多くの有名アニメや企業とのコラボでも活躍されています。

販売作品（一部抜粋）

クリエイター名：いのうえはるな

イラストレーター。三重育ちで、現在は東京在住。クレヨンと絵の具と色鉛筆を使っていろんな愛おしい瞬間が描かれています。2025年に第42回ザ・チョイス年度賞 入賞

第20回TIS公募 入選など

販売作品（一部抜粋）

クリエイター名：パンチ

グラフィックデザイナー。MVやアルバム、音楽アーティストのアートワークを中心に活躍されています。

Midnight Grand Orchestra/DUSTCELL/アイドリッシュセブン/JO1 など

※個人クリエイターの一例です。敬称略

※画像はイメージです。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

