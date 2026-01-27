株式会社KSフロンティアとのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社KSフロンティアと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

ボールパーソンビブス広告の掲出

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

株式会社KSフロンティア 代表取締役 榊原 このみ 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、水戸ホーリーホックのパートナーとしてクラブを応援できることを大変光栄に思います。

まずは、悲願であったＪ１昇格を成し遂げたことに、心よりお祝い申し上げます。

水戸ホーリーホック様が掲げている「チーム理念」と、私達の「地域に根ざし、貢献できる企業でありたい」という想いが重なり、この歴史的なシーズンにパートナーとしてご支援させていただく「ご縁」に恵まれました。地域に元気と誇りを与えてくれるクラブを、サポーターの皆さんと一緒に応援できることを大変嬉しく思っております。

今後は、ファン・サポーターの皆さまとともに、クラブのさらなる発展と地域社会の活性化に貢献できるよう、社員一同、明るく前向きに取り組んでまいります。

法人概要

■法人名

株式会社KSフロンティア

■所在地

茨城県つくば市研究学園5-25-16

■代表者

代表取締役 榊原 このみ

■事業内容

炭火焼き鳥・鶏惣菜・お弁当の専門店「銀座惣菜店」の運営

■URL

http://www.ginza-souzaiten.com/