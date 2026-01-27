「明治　THE Cacao　PROFESSIONALS」とコラボしたカカオの香りと味わいを愉しむ６商品を発売

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、株式会社 明治（東京都中央区）の「明治THE Cacao」のスペシャリティブランド「明治THE Cacao PROFESSIONALS」とコラボした６商品を２０２６年２月１日（日）より発売いたします。バレンタインシーズンに向けて、カカオの香りと味わいを愉しむワンランク上のチョコレート体験をご提案いたします。

■明治THE Cacao

「明治 THE Cacao」はカカオ本来の香りと味わいを愉しむ、品種・産地にこだわったシリーズです。品種・産地の特長をフレーバーで表現し展開されています。今回は「明治 THE Cacao」の業務用チョコレートブランドである「明治 THE Cacao PROFESSIONALS」のナッティ・フローラルブーケ・スパイシーフルーツを採用しました。

・ナッティ ： 深くローストされたナッツのような香ばしさ。濃厚な香味と響きあう心地良い苦味の余韻。

・フローラルブーケ ： 華やかな香りとカカオのほろ苦さが彩る気品のある味わい。

・スパイシーフルーツ ： シナモンの香り。カカオの個性が凝縮されたドラマティックな味わい。

■商品概要

チョコパイ【ナッティ】 カカオ風味のパイになめらかなチョコクリームを入れました。

チョコケーキ【フローラルブーケ】 チョコケーキになめらかなチョコクリームをサンドしました。

チョコ&ホイップドーナツ【スパイシーフルーツ】 やわらかなドーナツにチョコクリームとホイップを入れました。

スナックサンド チョコ＆カスタード【ナッティ】 ナッツ香るチョコクリームとカスタードクリームをサンドしました。

スナックサンド チョコ＆いちご【フローラルブーケ】 華やかな香りのチョコクリームといちごジャムをサンドしました。

スナックサンド チョコ&ミルクホイップ【スパイシーフルーツ】 スパイスがアクセントのチョコクリームとホイップをサンドしました。

【価格】オープン価格

【販売地域】商品ごとに記載 ※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】

チョコパイ ４９０２４１０-５３１６４７ 全国 ※北海道・沖縄エリアを除く

チョコケーキ ４９０２４１０-７５３０９４ 全国 ※沖縄エリアを除く

チョコ＆ホイップドーナツ ４９０２４１０-６６８０３９ 九州

スナックサンド チョコ&カスタード ４９０２４１０-２５４３６２ 全国 ※北海道・沖縄エリアを除く

スナックサンド チョコ＆いちご ４９０２４１０-２５４３７９ 全国 ※沖縄エリアを除く

スナックサンド チョコ＆ミルクホイップ ４９０２４１０-２５４５２２ 関東・北海道

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan