「明治　THE Cacao　PROFESSIONALS」とコラボしたカカオの香りと味わいを愉しむ６商品を発売

フジパン株式会社

　フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、株式会社　明治（東京都中央区）の「明治THE Cacao」のスペシャリティブランド「明治THE Cacao　PROFESSIONALS」とコラボした６商品を２０２６年２月１日（日）より発売いたします。バレンタインシーズンに向けて、カカオの香りと味わいを愉しむワンランク上のチョコレート体験をご提案いたします。




■明治THE Cacao


　 「明治 THE Cacao」はカカオ本来の香りと味わいを愉しむ、品種・産地にこだわったシリーズです。品種・産地の特長をフレーバーで表現し展開されています。今回は「明治 THE Cacao」の業務用チョコレートブランドである「明治　THE Cacao　PROFESSIONALS」のナッティ・フローラルブーケ・スパイシーフルーツを採用しました。


　 ・ナッティ　：　深くローストされたナッツのような香ばしさ。濃厚な香味と響きあう心地良い苦味の余韻。


　 ・フローラルブーケ　：　華やかな香りとカカオのほろ苦さが彩る気品のある味わい。


　 ・スパイシーフルーツ　：　シナモンの香り。カカオの個性が凝縮されたドラマティックな味わい。



■商品概要


チョコパイ【ナッティ】　カカオ風味のパイになめらかなチョコクリームを入れました。


チョコケーキ【フローラルブーケ】　チョコケーキになめらかなチョコクリームをサンドしました。


チョコ&ホイップドーナツ【スパイシーフルーツ】　やわらかなドーナツにチョコクリームとホイップを入れました。


スナックサンド　チョコ＆カスタード【ナッティ】　ナッツ香るチョコクリームとカスタードクリームをサンドしました。　　


スナックサンド　チョコ＆いちご【フローラルブーケ】　華やかな香りのチョコクリームといちごジャムをサンドしました。　　


スナックサンド　チョコ&ミルクホイップ【スパイシーフルーツ】　スパイスがアクセントのチョコクリームとホイップをサンドしました。　




【価格】オープン価格　


【販売地域】商品ごとに記載　※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。


【販売店】スーパー、ドラッグストア等


【JANコード】


チョコパイ　４９０２４１０-５３１６４７　　全国　※北海道・沖縄エリアを除く


チョコケーキ　４９０２４１０-７５３０９４　　全国　※沖縄エリアを除く


チョコ＆ホイップドーナツ　４９０２４１０-６６８０３９　　九州


スナックサンド　チョコ&カスタード　４９０２４１０-２５４３６２　　全国　※北海道・沖縄エリアを除く


スナックサンド　チョコ＆いちご　４９０２４１０-２５４３７９　　全国　※沖縄エリアを除く


スナックサンド　チョコ＆ミルクホイップ　４９０２４１０-２５４５２２　　関東・北海道



■フジパン株式会社　会社概要


【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）


【設立】 ２００６年７月３日


【資本金】４億円


【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売


フジパンホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan