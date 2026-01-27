「明治 THE Cacao PROFESSIONALS」とコラボしたカカオの香りと味わいを愉しむ６商品を発売
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、株式会社 明治（東京都中央区）の「明治THE Cacao」のスペシャリティブランド「明治THE Cacao PROFESSIONALS」とコラボした６商品を２０２６年２月１日（日）より発売いたします。バレンタインシーズンに向けて、カカオの香りと味わいを愉しむワンランク上のチョコレート体験をご提案いたします。
■明治THE Cacao
「明治 THE Cacao」はカカオ本来の香りと味わいを愉しむ、品種・産地にこだわったシリーズです。品種・産地の特長をフレーバーで表現し展開されています。今回は「明治 THE Cacao」の業務用チョコレートブランドである「明治 THE Cacao PROFESSIONALS」のナッティ・フローラルブーケ・スパイシーフルーツを採用しました。
・ナッティ ： 深くローストされたナッツのような香ばしさ。濃厚な香味と響きあう心地良い苦味の余韻。
・フローラルブーケ ： 華やかな香りとカカオのほろ苦さが彩る気品のある味わい。
・スパイシーフルーツ ： シナモンの香り。カカオの個性が凝縮されたドラマティックな味わい。
■商品概要
チョコパイ【ナッティ】 カカオ風味のパイになめらかなチョコクリームを入れました。
チョコケーキ【フローラルブーケ】 チョコケーキになめらかなチョコクリームをサンドしました。
チョコ&ホイップドーナツ【スパイシーフルーツ】 やわらかなドーナツにチョコクリームとホイップを入れました。
スナックサンド チョコ＆カスタード【ナッティ】 ナッツ香るチョコクリームとカスタードクリームをサンドしました。
スナックサンド チョコ＆いちご【フローラルブーケ】 華やかな香りのチョコクリームといちごジャムをサンドしました。
スナックサンド チョコ&ミルクホイップ【スパイシーフルーツ】 スパイスがアクセントのチョコクリームとホイップをサンドしました。
【価格】オープン価格
【販売地域】商品ごとに記載 ※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】
チョコパイ ４９０２４１０-５３１６４７ 全国 ※北海道・沖縄エリアを除く
チョコケーキ ４９０２４１０-７５３０９４ 全国 ※沖縄エリアを除く
チョコ＆ホイップドーナツ ４９０２４１０-６６８０３９ 九州
スナックサンド チョコ&カスタード ４９０２４１０-２５４３６２ 全国 ※北海道・沖縄エリアを除く
スナックサンド チョコ＆いちご ４９０２４１０-２５４３７９ 全国 ※沖縄エリアを除く
スナックサンド チョコ＆ミルクホイップ ４９０２４１０-２５４５２２ 関東・北海道
■フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年７月３日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
フジパンホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan