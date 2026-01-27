池田ピアノ運送とフォーステックが資本業務提携

株式会社フォーステック

池田ピアノ運送株式会社（本社：神奈川県横浜市旭区、代表取締役社長：池田輝男、以下「池田ピアノ運送」）と株式会社フォーステック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹村陽平、以下「フォーステック」）は、環境問題の解決とサステナブルな社会の実現に向けた共創関係を強化するため、2026年1月21日に資本業務提携契約を締結しました。

本提携に伴い、池田ピアノ運送はフォーステックの第三者割当増資を引き受け、両社の連携を資本面からも強化します。両社はこれまで連携してきたスマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」（以下「SmaGO」）の輸送・設置・メンテナンス・アフターサービス体制をさらに拡充するとともに、イベント等で需要が高まるレンタル事業の拡大を進め、SmaGOの社会実装を推進していきます。

■資本業務提携の背景

都市部や観光地では、ゴミ箱不足やポイ捨て、ゴミ回収業務の人手不足など、ゴミを巡る課題が顕在化しています。こうした課題に対し、フォーステックは、ソーラー発電で稼働し、ゴミを自動で約5分の1に圧縮・通信管理するSmaGOを通じて、街の美観維持や回収業務の効率化に取り組んできました。

また、池田ピアノ運送は、ピアノや精密機器、美術品などの輸送・設置分野で培ったノウハウを生かし、SmaGOの輸送・設置・メンテナンス・アフターサービスを担い、現場における運用体制を両社で構築してきました。

本提携により、両社は連携を資本面からも強化し、現場実装力を強みにした持続可能な事業基盤の構築を目指します。これにより、「街の美観維持（街や観光地のゴミ問題・景観破壊問題の解消）」「都市環境の良好化（誰もが心地よく暮らせる社会の実現）」「ゴミ回収の効率化（人材不足解消、自治体などのコスト負担軽減）」「ゴミ回収車の運行頻度低減による温室効果ガス削減」「廃棄物の資源化」を具体的に推進していきます。

■具体的な取り組み内容

・SmaGOの輸送・設置・メンテナンス体制の強化

池田ピアノ運送が有する全国ネットワークと専門的な輸送・設置ノウハウを活用し、自治体・観光地・商業施設・駅・イベント会場など、さまざまな設置環境において、SmaGOを安全かつ確実に導入・運用できる体制を構築します。

・レンタル事業の拡大

短期イベントなどでニーズが高いSmaGOのレンタル提供を拡大し、初期導入のハードルを下げながら、柔軟なゴミ対策の選択肢を提供します。

■スマートゴミ箱SmaGOについて

SmaGOは、フォーステックが展開する、地球環境に配慮し開発されたIoTスマートゴミ箱です。太陽光で稼働してゴミを約5分の1に自動圧縮し、蓄積したゴミの量を通信機能で通知する仕組みを持つため、ゴミ溢れを防ぎながら回収業務を大幅に効率化することが可能です。また、ラッピングは自由にデザイン可能で、分別等の啓発や、協賛を募ることで運用コストを削減することができます。SmaGOの設置は、国連が定めたSDGsの17のゴールのうち、6つのゴールに対応しています。

【導入効果例】

・東京都 表参道・原宿エリア：回収回数を約75％削減

・大阪府 道頓堀エリア：周辺のポイ捨てゴミを約90％削減（吸い殻を除く）

■各社代表コメント

スマートゴミ箱SmaGO池田ピアノ運送代表取締役社長 池田 輝男

このたび株式会社フォーステック様と資本業務提携を締結し、共にSmaGOの社会実装をさらに加速できることを大変うれしく思います。

池田ピアノ運送はこれまで、ピアノや精密機器、美術品など“扱いが難しいものを安全・確実に届け、設置する”輸送・設置の専門性を磨いてまいりました。そのノウハウを活かし、SmaGOの輸送・設置・保管・メンテナンスまでを担うことで、現場での安定運用を両社で築いてきました。

都市部や観光地が抱えるゴミ問題は、景観・衛生・人手不足・CO2排出など、複合的な課題として深刻化しています。今回の提携は、海をゴミ箱にしないというフォーステック様の思いに共感し、こうした課題解決に向けて私たちが長期的に責任を持ち、現場から支える覚悟の表れです。

今後は全国ネットワークを活かし、自治体・商業施設・観光地・イベントなど、さまざまな場所でSmaGOの導入・運用を支援し、持続可能な街づくりに貢献してまいります。

株式会社フォーステック代表取締役社長 竹村 陽平

このたび、SmaGOの輸送・設置・メンテナンス・アフターサービスを長年担っていただいてきた 池田ピアノ運送様と、資本業務提携という形でより強固なパートナーシップを築けることを大変心強く感じています。

SmaGOを広く普及させるためには、現場での確実な実装と長期にわたって信頼される運用体制が不可欠です。今回の提携を通じて全国規模でのオペレーション体制をさらに強化し、レンタル事業を含めた柔軟な提供を進めながら、池田ピアノ運送様とともに社会課題の解決に取り組んでいきたいと考えています。

■今後の展開

フォーステックと池田ピアノ運送は、本資本業務提携を通じて、テクノロジーと現場力を融合させながら、ゴミ問題の解決と持続可能な街づくりに取り組んでまいります。

■会社概要

【池田ピアノ運送株式会社について】

会社名：池田ピアノ運送株式会社

設立 ：1971年6月

所在地：〒241-0002 横浜市旭区上白根3-38-3

代表者：代表取締役 池田 輝男

事業内容：ピアノ、大型精密機器等の配送設置事業、倉庫賃貸・保管、SmaGOレンタル事業、教育関連事業、ボイストレーニング教室「NAYUTAS」の運営

公式サイト：https://www.ikedapiano.jp/

【株式会社フォーステックについて】

会社名：株式会社フォーステック

設立 ：2019年4月15日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー6階

代表者： 代表取締役社長 竹村 陽平

事業内容：日本各地へのスマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」の設置を通した、街と企業と人々が一体となった環境活動の提案

公式サイト：https://forcetec.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

【池田ピアノ運送株式会社】

電話：045-954-1134

【株式会社フォーステック】

電話: 03-3453-7140

お問い合わせフォーム: https://smago.jp/contact/