東大発農業AIスタートアップのきゅうりトマトなすび、農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」の提供を開始

株式会社きゅうりトマトなすび

株式会社きゅうりトマトなすび（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：佐々木 佑介、以下「CTE」）は、生成AI（LLM）技術を活用したAIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」の提供を開始します。ノウノウシリーズは、農業現場の意思決定に必要な情報収集・整理・実行を、対話を起点に支援するサービス群です。CTE独自のアルゴリズムにより、日本の農業現場に即した回答精度と運用性の両立を目指します。

■ 提供開始の背景

近年、農業分野では人手不足に加え、異常気象や病害虫の多発などにより、現場判断の難易度が上がっています。営農指導・生産管理・記録業務における情報の分断も、対応の遅れや属人化につながります。

CTEは、これまで農林中央金庫グループのAgriweBと連携し、農業特化型生成AIサービスを提供を進めてきました。より農業現場に即した栽培アシストを実現するために、知識・記録・計画・分析を一気通貫で扱えるAIエージェント基盤として、ノウノウシリーズの提供を開始します。

参考）

- 株式会社きゅうりトマトなすび、農林中央金庫アグリウェブの「栽培アシストAI」として農業特化型生成AIの提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000129852.html)- JAレーク滋賀、農業特化型生成AI「栽培アシストAI」を試験導入。営農指導のDXを推進。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000129852.html)

■ ノウノウシリーズの概要

ノウノウシリーズは、目的別のAIエージェントを組み合わせ、現場の意思決定と業務オペレーションを支援するサービス群です。まずは『ノウノウチャット・ノウノウハブ』『ノウレコ』を中心に提供し、『ノウプラ』『ノウノウビジョン』は順次拡大（クローズド提供含む）します。

（1）ノウノウチャット・ノウノウハブ（AI相談・データ管理・栽培管理）

24時間365日、農業に関する相談ができる対話型サービスです。地域や品目などの前提条件に応じた回答最適化を行い、日々の営農判断を支えます。

主な機能

[共通]

- AIチャットによる栽培相談（24時間365日対応）- データ追加投入によるカスタマイズ（地域・組織の保有データを反映）- 病害虫診断・雑草診断

[ノウノウチャットのみ]

- 言語選択・翻訳（日本語、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語）- レベル選択（マスター／エキスパート／ビギナー）

[ノウノウハブのみ]

- 農地単位での営農記録およびノウレコとの連携- ナレッジ抽出による自分だけの栽培マニュアルの自動作成- 環境データとのAPI連携や数値データの分析- 労務データや販売データとの連携分析

（２）ノウレコ（営農記録）

作業・生育・病害虫・資材投入などの記録を自動的に蓄積し整理するAIエージェントです。チーム内共有や振り返りを支援します。LINE, Teams, Slackに対応しています。

主な機能

- AIによる営農記録の自動作成- 防除暦や作業履歴のAIへの問い合わせ- 天気の変化や作業遅れに対するAIからのアドバイス

（３）ノウプラ（営農計画／タスク支援）

栽培計画や作業計画の作成・更新を支援し、実行可能なタスクに落とし込みます。現場の優先順位付けや計画の見直しを対話で行えることを目指します。

※既に申込のあったクローズドな事業者様向けへの提供を行なっています。

（４）ノウノウビジョン（生育診断／病虫害モニタリング）

病害虫や生育状態のデジタルツイン・画像を用いた判定支援により、農場の状態を正確に把握し次のアクションに活用することが可能です。

※既に申込のあったクローズドな事業者様、および愛知県・群馬県など県・市町村事業での技術開発や提供を行なっています。

上記はサービス群の代表例であり、今後もサービスの拡張提供を随時行なっていきます。

プランは、個人向けのスタンダードプラン（月額880円/ID）、組織（法人・JA）向けのプロプラン（月額1320円/ID）の2プランからご利用いただけます。

※IDはユーザーアカウント単位です（1名につき1ID）

※スタンダードプランは、アグリウェブ「栽培アシストAI」を経由しての提供となります。

■ 申し込み方法

以下の公式HPの申し込みフォームからお申し込みください。

https://www.cte-agri.com/nounou-contact

JA関係者の方は、農林中央金庫宛に「アグリウェブについて」問い合わせいただくことでの利用開始が可能です。詳細はお問い合わせください。

■ 株式会社きゅうりトマトなすびについて

CTEは、農林水産業に特化してAIソリューションの研究開発から現場実装まで一気通貫型のソリューションを提供する東大発AIスタートアップです。

会社名：株式会社きゅうりトマトなすび（CTE, Inc.）

所在地：東京都文京区本郷二丁目27-2 エポック本郷6階

代表者：佐々木 佑介

設立：2023年7月

URL：https://www.cte-agri.com/

事業内容：一次産業に関連するAIソフトウェア開発、DXコンサルティング、研究開発など

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Email：info@cte-agri.com