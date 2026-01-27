酒々井アウトレットで「春節ウェルカムキャンペーン」開催

三菱地所・サイモン株式会社

酒々井プレミアム・アウトレット（所在地：千葉県印旛郡酒々井町、運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、2026年2月1日（日）～2月28日（土）の期間※、インバウンド旅行客の増加が見込まれる春節シーズンにあわせ、特別クーポンやノベルティによるお得感を提供するため「春節ウェルカムキャンペーン」を実施します。特別装飾も施し、海外からのお客様を歓迎する華やかなムードを演出します。

※2月26日（木）は全館休館日

ランタン装飾 ※イメージ

「春節ウェルカムキャンペーン」では、5万円以上お買い上げいただいた海外からのお客様にノベルティをプレゼントします。また、海外のお客様に向けたWEBクーポンを、春節限定デザインに変更し、特別感を演出します。さらに、期間中は、春節を祝う赤色のランタンで季節感を演出する装飾を施します。

春節デザインのWEBクーポン ※イメージ

酒々井プレミアム・アウトレットは、成田空港から直行高速バスで約15分に位置し、訪日客が年間約8万人※来訪する施設です（※2024年度実績）。国内外の著名ブランドをお得に購入できることから、帰国前に気軽に立ち寄れるショッピングスポットとして、多くのお客様に親しまれています。海外のお客様にも安心してお過ごしいただくため、多言語/通貨への対応、Wi-Fi環境、快適なラウンジルームなど、サービスの整備をしています。春節では、旧正月の休暇を迎えるアジア圏各国からの訪日が見込まれます。

本キャンペーン実施により、施設への来場促進と、施設体験の向上を狙い、成田空港周辺の観光拠点としての役割を高めてまいります。

酒々井プレミアム・アウトレット 春節キャンペーン概要

■期間：2026年2月1日（日）～28日（土）※2月26日（木）は休館日

■内容：

１.ノベルティプレゼント

インフォメーションセンターで、パスポートもしくは在留カードと5万円以上のお買い上げレシートをご提示いただいたお客様に、ノベルティ（スヌーピーのキャンディー缶（オリジナル絵柄））をプレゼントします。

２.特別デザインクーポン

海外観光客向けWEBクーポン（通年配布）を期間限定デザインに変更します。

３.ランタン装飾

中華圏で春節を祝う装飾に使用される赤色のランタンを165個使用した装飾を施します。

日中も夜も華やかな演出をお楽しみいただけます。（ランタン装飾は3月31日（火）まで実施します）

■URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/shisui/

※キャンペーン内容は変更となる可能性があります。

（参考資料）

■酒々井プレミアム・アウトレットの訪日観光客向けサービス

酒々井プレミアム・アウトレットでは、すべてのお客様に快適なショッピングを楽しんでいただくためのサービス向上を目指しています。海外からお越しのお客様のニーズにあわせて、言葉や環境など様々な面においてサービスの拡充を進めています。

■江戸の街並み残る北総エリアの観光促進（通年企画）

千葉県北総エリアの観光地や、日本製のブランドアイテムを紹介する特集ウェブページを、英語版のウェブサイトで公開しています。北総エリアの佐倉・成田・佐原・銚子の4都市は、今も江戸時代の町並みや風景が残り、江戸情緒を体感することができる「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の街並み」として、2016年に日本遺産に認定されており、海外のお客様にもおすすめの観光地です。

https://www.premiumoutlets.co.jp/en/shisui/sp/hokusoarea/

■酒々井プレミアム・アウトレット 施設概要

国内外の著名ブランドが約220店舗揃う関東最大級のアウトレットモール。東京から車で約50分、成田空港から約15分とアクセス至便で、成田エリアなど観光資源も豊富な千葉県北総部に位置しています。

所在地：〒285-0912千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1

営業時間：2月中は10:00～19:00 ※季節により変動あり

休館日：年1回（2月）※2026年は2月26日（木）

交通アクセス：

車）東関東自動車道「酒々井 IC」より約 1km

電車）京成酒々井駅より路線バスで約20分、JR 酒々井駅より路線バスで約15分

バス）東京駅より直行高速バスで約50分、成田空港より直行高速バスで約15分