【MITANIビジコン3賞受賞】トイレDX「TOIMAP」、2026年50自治体導入へ。MBA・米国公認会計士の知見で、観光地の「見えないインフラ」を50万円以下の決裁ラインで資産に変える。

【1. 導入：身近な課題を解決する「実学」の勝利】

株式会社KICKsトイレ情報DX「TOIMAP」、2026年50自治体導入へ。

株式会社KICKs（本社：京都市下京区、代表取締役：山本健人）が提供する、観光地トイレ情報DXサービス「TOIMAP（トイマップ）」は、2025年12月15日に開催された「MITANI Business Contest 2025」において、ファイナリストに選出。核融合やAI医療など最先端技術が並ぶ中、「身近な環境からのDX」として、以下の3つの企業賞を同時受賞いたしました。

【2. なぜ「トイレDX」が今、日本に求められているのか】

- CCIグループ賞- 絶対そうしよ賞（三谷産業株式会社）- ネットワンシステムズ賞「MITANI Business Contest 2025 企業賞3賞同時受賞」*三谷産業様 HPより抜粋

現在、多くの観光地がオーバーツーリズムによる「トイレ不足・混雑」と「マナー問題」に直面しています。しかし、工事費高騰により新たな公衆トイレを建設することは困難です。 TOIMAPは、既存の「まちのトイレ」をデジタルで繋ぎ、11言語対応・設備検索・マナー啓発を行うことで、「新しいトイレを建てずに、今あるトイレを資産に変える」解決策を提供します。

- 実績： 12自治体以上で導入。累計表示回数は103万回を突破。- 効果： トイレ検索データに基づき、観光客の動線を可視化。EBPM（データに基づく施策）を実現します。

TOIMAPが提供する価値。単なるマップ検索にとどまらず、人流データの可視化やマナー啓発を通じ、トイレを地域経済を支える資産へと転換する。

【3. 財務のプロが設計した「自治体決裁の壁」を壊す料金体系】

「導入したいが、予算の確保や入札に時間がかかる」という行政現場のジレンマに対し、米国公認会計士（USCPA）である代表・山本の知見に基づき、極めて実務的な料金プランを構築しました。

- スタンダードプラン（初期費用480,000円）： 多くの自治体で採用されている「50万円以下の担当者決裁・少額随意契約」の枠内に設定。スピーディな導入を可能にします。- プレミアムプラン（初期費用980,000円）： 100万円以下の随契に対応。詳細なEBPMデータ分析レポートを提供し、次年度の観光施策に直結させます。- 完全定額制： OpenStreetMap（OSM）の採用により、Google Maps等の従量課金コストをカット。アクセスが集中するイベント時でも追加費用は発生しません。

【4. 代表メッセージ：理論なき実践は危うく、実践なき理論は空しい】

株式会社KICKs 代表取締役 山本 健人（MBA・米国公認会計士）

「AmazonでのAI導入・組織運営の知見を、最も泥臭い『トイレ』という現場に注ぎ込みました。トイレは、まちのホスピタリティそのものです。2026年、私たちは50の自治体パートナーと共に、日本の観光インフラを再定義します。」

【5. 会社概要・お問い合わせ】

代表取締役の山本健人。グローバル企業でのデータ分析・組織運営経験と、自ら現場で汗をかく「泥臭い課題解決」を融合させ、日本の観光インフラを再定義する。- 会社名： 株式会社KICKs（キックス）- 所在地： 京都市下京区- 事業内容： トイレ情報DXサービス「TOIMAP」の運営、宿泊施設経営、経営コンサルティング- URL： https://toimap.jp/- 本件に関するお問い合わせ：kento.yamamoto@kanko-innovation.com代表取締役 山本 健人

「今年度予算の執行や次年度予算の概算見積についても、最短即日で対応可能です」