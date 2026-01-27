スナックサンド５０周年記念甘系No.１人気『スナックサンド　ピーナツ』中身１０％増量

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、携帯サンドイッチの元祖「スナックサンド」が、２０２５年９月１５日に発売５０周年を迎えました。これを記念し、２０２６年２月１日（日）より、スナックサンド定番商品であり、甘系No.1人気の『スナックサンド ピーナツ』のピーナツクリームを期間限定で１０％増量いたします。

■スナックサンドとは

「スナックサンド」は１９７５年、「袋入りの菓子パンのように持ち歩きできるサンドイッチを作りたい」という発想から開発が始まりました。当時のサンドイッチは手作りが主流で、具材がはみ出る、長持ちしないという課題がありました。試行錯誤の結果、食パンの耳の内側で四方を圧着し密閉する製法を開発し、日本初の携帯サンドイッチが誕生。中部・関西地区での販売後、翌年関東でも話題となりました。当時の社長は特許を取得しましたが、業界発展のため製法を開示し、携帯サンドイッチの市場が広がる礎となりました。「スナックサンド」は、半世紀にわたって愛され続けています。

■スナックサンド ピーナツ

『スナックサンド ピーナツ』は２０１３年に現在の形が確立されて以降、手軽に食べられるピーナツの携帯サンドイッチとして、スナックサンドの甘系No.1人気を誇っています。香ばしいピーナツクリームはピーナツの粒が入っているため、食感からも満足感が得られる商品です。５０周年を記念して、ピーナツクリームを期間限定で１０％増量いたします。

■商品概要

スナックサンド ピーナツ

【価格】オープン価格

【販売地域】全国 ※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-４９６００７

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan