株式会社ユーファス オフィシャルスポンサー決定のお知らせ

横浜マリノス株式会社

このたび、横浜F・マリノスは、株式会社ユーファス（所在地：東京都中央区）とオフィシャルスポンサー契約を締結しましたのでお知らせいたします。

◆株式会社ユーファスについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49844/table/178_1_b0466a860863efc763328b6396c1b0ba.jpg?v=202601271121 ]

◆株式会社ユーファス 天満 弘将 代表取締役 コメント

このたび、横浜F・マリノスとオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。

正直に申し上げます。今回の契約は、経営者としての冷静な判断が半分、そして残りの半分は、長年スタンドで声を枯らしてきた一ファンとしての『公私混同』に近い情熱によるものです。憧れのF・マリノスのロゴの傍らに、自分たちの社名が並ぶ光栄を、今まさに噛み締めております。

弊社ユーファスは、創業3年目のベンチャーです。DX領域において、小難しい戦略を語るだけではなく、泥臭く現場で汗を流す「コンサルティング×実行支援」を社是としています。今の私たちに、F・マリノスのような勝者のメンタリティが備わっているのか。その答えを証明するための、これは大きな挑戦でもあります。

私は以前、エンターテインメント業界という「正解のない世界」に身を置いていました。そこで学んだのは、ロジックを超えて人の心を動かす熱量の尊さです。これからの社会、効率化が進むほど、逆にスポーツやエンタメがもたらす『無駄に熱い時間』こそが、人間にとってのインフラになると確信しています。

一企業として、そして誰よりも熱いサポーターとして。F・マリノスが描く最高のエンタメを、DXという武器を使って全力でバックアップしてまいります。

ファン・サポーターの皆さま。試合中、もし私がスタンドで仕事を忘れて絶叫していても、どうか温かい目で見守っていただければ幸いです。共に戦いましょう！

◆横浜マリノス株式会社 中山 昭宏 代表取締役社長 コメント

このたび、株式会社ユーファス様にオフィシャルスポンサーとして、ご支援いただくことになりました。クラブを代表しまして厚く御礼申し上げます。そして、マリノスファミリーにお迎えできたことを大変うれしく思っております。

株式会社ユーファス様は、「You first. 目の前の『あなた（御客様/従業員）』を幸せにする」をミッションに掲げ、コンサルティングを通じた多角的なアプローチにより、企業や組織の成長支援に積極的に取り組まれております。お客さまを第一に考えながらも、仲間を大切にし、チームで働くことを楽しむその姿勢は、弊クラブが大切にしているフィロソフィーの「TEAM PLAY」や「FAIR ACTION」などに通ずるものがあると考えております。本パートナーシップで、両者が大切にするミッションやビジョンを共有し、双方にとって大きな力にできるよう、挑戦を続けてまいります。

また、天満 弘将代表におかれましては、日頃より熱いご声援を賜り、今回さらに力強いご支援をいただきましたことに心より感謝申し上げます。そのご期待にお応えできるよう、クラブ一丸となって邁進してまいります。