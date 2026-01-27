高田商業高等学校「まち部。」とコラボ！伝統行事すき焼きパーティーをイメージした「スナックサンド すき焼き味」西部エリア限定新発売
フジパン株式会社
高田商業高校「まち部。」作成の手作り看板
フジパンホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、大和高田市立 高田商業高等学校「まち部。」とコラボした「スナックサンド すき焼き味」を西部エリア限定で発売いたします。
■高田商業高等学校伝統行事の「すき焼きパーティー」
高田商業高校には４月に上級生が新入生にすき焼きをふるまって入学を祝う「すき焼きパーティー」という他の高校にはない珍しい伝統行事があります。また、部活動とは別に「まち部。」という課外活動があり、この活動から「すき焼きパーティー」をイメージしたレトルトすき焼きを作っていました。この活動から各種業態ともコラボし、今回フジパンとのコラボも決まりました。
■スナックサンド すき焼き味
コラボが決まり数ヶ月試作を繰り返し、生徒たちにも試食に参加いただき仕上げました。高田商業高校の校舎横には近鉄大阪線に向けて手作りの看板も設置。生徒たちの思いがこもった、優しい味のすき焼き風フィリングをサンドしたスナックサンドに仕上がりました。
■商品概要
スナックサンド すき焼き味
優しい味のすき焼き風そぼろをサンドしました。
【価格】オープン価格
【販売地域】西部エリア
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】４９０２４１０- ３９６９９４
■フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年７月３日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
