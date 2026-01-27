【製造業界向け】「動静脈連携による資源循環エコシステムの構築」Webセミナーを2/6(金)に開催

株式会社サトー

株式会社サトー（本社：東京都港区、以下「当社」） は、2026年2月6日（金）に3社合同Webセミナーを開催いたします。

本セミナーでは「動静脈連携による資源循環エコシステムの構築」をテーマに「廃棄物の処理過程」や「再生材の活用」に課題を感じている皆さまへ、サーキュラーエコノミー（循環経済）の実現に向けた実践的なヒントをご紹介します。

- 株式会社浜田 ：太陽光パネルの高品位リサイクルを担う産業廃棄物処理業者- 合作株式会社 ：動静脈産業連携による資源循環プロジェクトを提供- 株式会社サトー：資源循環を支えるトレーサビリティソリューションを提供- 安心して使える再生資源を確保するために、中間処理や再資源化までのプロセスのシステム化を検討している- 資源の有効利用や資源循環を進めたいが、自社だけでは実現できず悩んでいる- 自社や施工現場などで発生した廃棄物の回収・処理・再資源化までの仕組みを構築したい

気候変動や天然資源の枯渇を背景に、社会全体でサーキュラーエコノミー（循環経済）への対応が進んでいます。

モノづくりの現場においても、動脈のサプライチェーンだけでなく静脈のサプライチェーン（廃棄物の回収からリユース・リサイクルまで）が 重要視され始めている中で、自社の課題の解決策が見つからず悩まれていませんか？

サトーでは、動脈のサプライチェーンで培った技術や知見を応用し資源循環における全工程を一貫してトレース管理できる「Trace eye Circular Economy」を2025年7月にリリースしました。

しかし、システムの導入だけでは静脈のサプライチェーンを構築できません。

本セミナーでは、構築に必要不可欠な「産業廃棄物処理業者」とともに動静脈連携のあるべき姿を踏まえ、紙ベースや手作業に依存した廃棄処理プロセスの改善や再生材の利活用に進むためのヒントをご紹介します。

資源循環の一歩を踏み出すきっかけとして、ぜひご視聴ください。

◎Webセミナー内容

セッション１「社会課題や業界課題・サーキュラーエコノミーへの移行とトレーサビリティシステムのご紹介」

スピーカー：株式会社サトー サーキュラーエコノミー事業部 塩谷 雄介

セッション２「技術と連携で築く資源循環～高品位リサイクルと動静脈をつなぐバラシンピック～」

スピーカー：株式会社浜田 事業戦略推進部 上田 俊秀 様

合作株式会社 鈴木 高祥 様

セッション3「3社合同・パネルディスカッション」

◎Webセミナー概要

・日時 ：2026年2月6日（金）15:00～16:00

・開催方法：オンライン（Zoom）

・参加費 ：無料

・定員 ：500名（先着順）

・申込期限：2月3日（火）

・主催 ：株式会社サトー

株式会社サトー セミナー事務局 中川 grp-contact@sato-global.com

株式会社サトー 概要

あらゆるものを情報化して、社会のうごきを最適化する。サトーグループは、90を超える国・地域でビジネスを展開する創業1940年のグローバル企業グループです。バーコードやRFIDなどに代表される、自動で情報を認識・入出力するための技術（自動認識技術）を用いて、リアルな世界のあらゆるものを情報化し、その情報を活用することで、現場ごとに最適な課題解決の仕組みを提供しています（2025年3月末時点、連結売上高1,548億円）。

所在地 ：東京都港区芝浦3 丁目1 番1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

代表者：代表取締役 社長執行役員 グループCEO 小沼 宏行

資本金 ：84億円（2025年3月31日現在）

企業HP： https://www.sato-global.com/ja/

事業内容：自動認識ソリューション商品（ラベルプリンター、RFIDプリンター、ラベル自動印字貼付機、ソフトウェア、シール・ラベル、RFIDタグ、ハンドラベラー等）の企画、開発、設計、製造、販売、保守。バーコードリーダー、RFIDリーダー、自動貼りロボットなど他社周辺機器を組み合わせた総合的なソリューションの企画提案