豊明高等学校イラストレーション部がプロデュース「スナックサンド いちご&ホイップ」中部エリア限定で新発売

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、豊明市観光大臣である豊明高等学校のイラストレーション部がプロデュースした「スナックサンド いちご&ホイップ」を中部エリア限定で発売いたします。

■スナックサンド いちご＆ホイップ

フジパンのスナックサンドが５０周年を迎えるタイミングで、豊明高等学校が開校５０周年を迎えるということでコラボが実現しました。豊明高等学校イラストレーション部によるディスカッションのもと、候補の味を選定。3案に絞り込んだ後、フジパンが試作を行い、最終的な味は同部によって決定されました。

ディスカッションの様子

■豊明高等学校イラストレーション部の活躍

・全国大会で特別協賛商を受賞

高等学校生ボランティアアワード全国大会で１校しか選ばれない特別協賛の「DNP大日本印刷賞」に輝きました。

・豊明市観光大臣に任命！

交流プラザの壁画やバスラッピングイラストなど、数多くの市の取り組みに協力し、高等学校生ボランティアアワード全国大会に出場することを機に豊明市観光大臣に任命されました。

■「にっぽん城まつり２０２６」豊明市観光協会ブースで「スナックサンド いちご&ホイップ」をプレゼント！

２０２６年２月２８日(土)・３月１日(日)に行われる「にっぽん城まつり２０２６」にて豊明市観光協会(出店名：あいち三大合戦 桶狭間の戦い 豊明市 沓掛城)が出店いたします。そこで、豊明市観光協会の公式アカウントをフォローされた方、または桶狭間くじを引かれた方に、各日先着２００名様に「スナックサンド いちご&ホイップ」をプレゼントいたします。※なくなり次第終了

お近くの方はぜひお立ち寄りください！

概要

にっぽん城まつり２０２６

開催日：２０２６年２月２８日(土)・３月１日(日)

開催場所：名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール

公式ホームページ :https://shiromatsuri.com/

■商品概要

スナックサンド いちご&ホイップ

愛知県産愛きらり使用のいちごクリームとミルク風味ホイップ

【価格】オープン価格

【販売地域】中部エリア

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】

４９０２４１０-２５４５８４

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan